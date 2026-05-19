'Hrvatsku ne diraju, Srbiju bi da ruše' Jovanov u Skupštini brutalno o PSG-u i bekstvu preko granice (VIDEO)

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ukazao je danas na licemerje blokadera iz Pokreta slobodnih građana (PSG). Jovanov je danas tokom govora u Narodnoj skupštini Srbije upitao zašto sada članovi PSG-a koji su pobegli u Hrvatsku neće da dižu revoluciju zbog pada mosta koji se desio tamo.

- A sa druge strane, da nam priča o bilo kakvom nasilju, terorizmu... onaj ko je u organizaciji koja je pokušala na teroristički način da vrši državni udar u Srbiji, koji su organizovali terorističke ćelije po Novom Sadu i koji su svi redom pobegli u državu Hrvatsku. I ja ponovo postavljam pitanje, jer mi to zaista nije jasno. Kako je moguće da ista država, koja ne samo da je proterala pola miliona Srba devedesetih godina, nego sada ruši srpske grobove, ima istovremeno tako jedan divan, fin i pun razumevanja stav prema ljudima koji su ovde u Srbiji pokušali terorizmom da dođu na vlast.T o mi je zaista fascinantno. Dakle smetaju živi Srbi, smetaju mrtvi Srbi, jedino ne smetaju oni iz Srbije, nadam se da se neko od njih bar oseća kao Srbin ili Srpkinja, koji su otišli tamo zato što su pobegli od ove države, od ove pravde i od svega - rekao je Jovanov.

Jovanov je zatim naglasio da niko od njih nije podneo ostavku kada se to okrkilo.

- Ko je od vas podneo ostavku kada se to otkrilo? Niko. Ko je od vas podneo ostavku zato što ste organizovali u stranačkim prostorima sastanak na kojem je trebalo da se dogovori i način kako da se sprovede teroristički napad, upad na RTS, ubijanje ljudi, baš vas bilo briga. Napisali tvit gde se odriču, gde se ograđuju i posle toga rekli kaj puj pike ne važe - rekao je Jovanov.

Jovanov je naglasio da zbog mosta na graničnom prelazu Gradiška između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koij je oštećen tokom noći i zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen, tamo neće biti krvavih šaka, zato što nije predviđeno da se ruši Hrvatska.

- Jutros izađe vest pukao most između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Eno tamo cela teroristička banda iz Srbije koja je ovde pokušala, zbog nesreće koja se ovde desila da izazove državni udar i puč. Hoće li tamo da pokušaju nešto? Hoće li biti crvenih šaka? Hoće li biti bilo kakvog napada na HDZ, na Plenkovića, na Milanovića, na bilo koga? Naravno da neće. Zašto? Pa zato što to nije predviđeno da se ruši Hrvatska. Nego da se ruši Srbije. I nisu oni ni hteli da ruše Hrvatsku, nego da ruše Srbiju. I to je ono što ste vi radili i to je ono što radite - istakao je Jovanov.

Autor: A.A.