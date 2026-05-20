'ODNOS SRBIJE I UKRAJINE TREBA DA BUDE SNAŽAN' Oglasio se Zelenski posle razgovora s Vučićem: Računamo na obostrano korisne sporazume

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj.

Zelenski je na svom nalogu na mreži Iks naveo da je sa Vučićem razgovarao o predstojećeoj poseti potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine Tarasa Kačke Beogradu.

"Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa Srbijom", istakao je Zelenski.

Vučić je ranije danas saopštio da je sa Zelenskim otvoreno razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje.

Predsednik Srbije je sutrašnju posetu Kačke ocenio kao važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje.

"Razgovarali smo i o značaju dijaloga, međusobnog razumevanja i odgovornog pristupa u rešavanju problema, uz saglasnost da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet", naveo je Vučić.

On je dodao da su potvrdili i opredeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz otvoren dijalog, međusobno poštovanje i jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz akcenat, kako je istakao, na ekonomskoj saradnji kao osnovi za dugoročan razvoj i stabilnost.

Autor: D.Bošković