AKTUELNO

Politika

'ODNOS SRBIJE I UKRAJINE TREBA DA BUDE SNAŽAN' Oglasio se Zelenski posle razgovora s Vučićem: Računamo na obostrano korisne sporazume

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izraženo uverenje da odnosi dveju zemalja treba da budu snažni i da postoji potencijal za njihov razvoj.

Zelenski je na svom nalogu na mreži Iks naveo da je sa Vučićem razgovarao o predstojećeoj poseti potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine Tarasa Kačke Beogradu.

"Računamo na obostrano korisne sporazume, uključujući nastavak pregovora o zoni slobodne trgovine sa Srbijom", istakao je Zelenski.

Vučić je ranije danas saopštio da je sa Zelenskim otvoreno razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje.

Predsednik Srbije je sutrašnju posetu Kačke ocenio kao važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje.

"Razgovarali smo i o značaju dijaloga, međusobnog razumevanja i odgovornog pristupa u rešavanju problema, uz saglasnost da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet", naveo je Vučić.

On je dodao da su potvrdili i opredeljenost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz otvoren dijalog, međusobno poštovanje i jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz akcenat, kako je istakao, na ekonomskoj saradnji kao osnovi za dugoročan razvoj i stabilnost.

Autor: D.Bošković

#Aleksandrom Vučićem

#Volodimir Zelenski

#predsednik Srbije

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP I ZELENSKI RAZGOVARALI DVA PUTA U DVA DANA! Predsednik SAD i predsednik Ukrajine govorili o snabdevanju Kijeva oružjem

Politika

ZELENSKI POSLE SASTANKA SA VUČIĆEM: Hvala Srbiji na podršci suverenitetu i humanitarnoj pomoći (VIDEO)

Svet

Zelenski spreman za pregovore sa Rusijom u Azerbejdžanu!

Svet

OGLASIO SE ZELENSKI POSLE RAZGOVORA SA TRAMPOM: Zajednički ćemo raditi sa Amerikom na jačanju zaštite ukrajinskog neba

Svet

ZELENSKI: Ukrajina sklapa sporazume o odbrani sa baltičkim i severnoevropskim zemljama

Svet

Zelenski poručuje Evropi da bez Ukrajine nema šanse protiv Rusije