'KO ODLEPI UMRE MU VUČIĆ' Blokaderi otvoreno POZIVAJU NA SMRT predsednika Srbije - pogledajte kakvu jezivu poruku šalju (FOTO)

Blokaderi ne prezaju ni od čega, to je odavno jasno, a sada su probili sve granice.

Počeli su otvoreno da pozivaju na smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na poruku prepoznatljivu za blokadere "studenti pobeđuju" dodali su poziv na smrt predsednika Srbije, pa su na nalepnici napisali:

"Ko odlepi umre mu Vučić".

Nemaju ni plan ni program, a žele na vlast - nasilje im je odavno ostala jedina opcija.

Podsetimo, predsednik Vučić je juče, posle strašnog nasilja blokadera, pozvao aktiviste i simpatizere SNS da se sklone sa trga Slavija kako bi se "politikom bavili programima, a ne suzavcima i noževima".

Autor: Iva Besarabić