AKTUELNO

Politika

SRBIJA IMA ŠTA DA NAUČI Lider SNS Vučević obišao Centar pametnog grada u kineskom megalopolisu i poslao jasnu poruku o razvoju Srbije

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen Instagram ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević otputovao je u Kinu gde sa delegacijom svoje stranke boravi u radnoj poseti azijskoj zemlji.

-Imam čast da predvodim delegaciju Srpske napredne stranke koja boravi u poseti Kina. Danas smo imali priliku da obiđemo Centar pametnog grada u Gvandžou – mesto gde se u realnom vremenu prikupljaju i analiziraju najvažnije informacije za funkcionisanje jednog od najvećih kineskih megalopolisa. Ovakvi sistemi pokazuju kako tehnologija, inovacije i dobra organizacija mogu da unaprede svakodnevni život građana i doprinesu bržem razvoju gradova. Obišli smo i Canton Tower, jedan od simbola modernog Gvandžoa i snažan pokazatelj tehnološkog i infrastrukturnog napretka Kine- napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.

On je naveo i da Gvandžou danas predstavlja primer kako se tradicija, inovacije i savremeni urbani razvoj mogu uspešno povezati u viziju grada budućnosti.

-Srbija ima šta da nauči iz ovakvih primera razvoja, modernizacije i primene savremenih tehnologija. Uveren sam da upravo razmena iskustava i jačanje saradnje doprinose boljoj budućnosti i razvoju naših društava- poručio je lider SNS.

Autor: D.S.

#Kina

#Pametni gradovi

#Politika

#SNS

#Srbija i Kina

#delegacija sns

#gvandzou

#milos vucevic

POVEZANE VESTI

Politika

NAŠA LISTA IMA NAJBOLJE LJUDE Lider SNS Vučević u poseti Negotinu - Penzionerima poslao jasnu poruku, a evo šta je rekao za prodaju ruskog dela NIS-a

Politika

'SRBIJA JE PORODICA' Lider SNS Vučević poslao jasnu poruku iz manastira Venčac: Asfaltiraćemo put do srpske svetinje u Aranđelovcu

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ POLOŽIO KAMEN TEMELJAC LOVAČKOG DOMA U KNJAŽEVCU Poslao poruku koja je dirnula sve, a evo šta je rekao o lovcima

Politika

MILOŠ VUČEVIĆ SA NARODOM U BAJINOJ BAŠTI KOJI SU DALI PODRŠKU IZBORNOJ LISTI 'ALEKSANDAR VUČIĆ BAJINA BAŠTA NAŠA PORODICA' Evo šta je poručio (FOTO)

Politika

(VIDEO) PAO GOL U LUČANIMA! Lider SNS oprobao se na terenu, pa dobio i nagradu! Ovako je Vučević zatresao mrežu prvoligaša

Politika

'SRBE KOJE NISU USPELI DA PROTERAJU, ONI ĆE ZATVORITI' Lider SNS Vučević o skandaloznim presudama u slučaju