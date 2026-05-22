Vučić: Birališta se otvaraju između septembra i novembra, predsednik najavio i veće penzije, fabrike robota i oštru čistku u policiji

Novi izbori u Srbiji biće održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra ove godine, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za Javni servis Srbije. On je poručio da svima nudi dijalog od kojeg neće odustati, da ima poštovanje za svakog političkog protivnika, ali i da će u slučaju pobede neke druge liste priznati rezultate izbora.

"Boriću se za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. To znači da će biti jasno ko ima većinu, da taj sprovodi svoj plan i program", izjavio je predsednik, dodajući da mu je krajnji cilj moderna Srbija koja se gradi i razvija.

Kurti krenuo u lov na najuglednije Srbe na KiM po nalogu Rašića

Kada je reč o predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji koji su zakazani za 7. jun, Vučić je naglasio da će država Srbija svom snagom podržati Srpsku listu i boriti se za poziciju našeg naroda, jer srpski narod na ovim prostorima čeka izuzetno težak period.

"Aljbin Kurti je krenuo u lov na Srbe zbog toga što su davali otkaze nekima zbog nepoštovanja radne discipline. I to je krenuo da hapsi najuglednije Srbe u Gračanici, dakle direktore domova zdravlja, zdravstvenih centara, škola, po nalogu Nenada Rašića. Uvek nađete takve Srbe koji će da budu uz one koji bi da progone Srbe. Ne zaboravite samo koliko smo ih imali čak i u ustaškom pokretu", rekao je Vučić.

On je istakao da je realan cilj Beograda opstanak našeg naroda i formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), što je potpisano još 2013. godine, i poručio da se čeka trenutak kada će se mnogi setiti da poštovanje Povelje i Rezolucije UN nema alternativu.

Čistka u redovima MUP-a i detalji istrage o zločinu na Senjaku

Predsednik je najavio oštre mere i donošenje novog zakona kako bi se država potpuno obračunala sa "prljavim policajcima". Istakao je da svi oni koji su lagali, obmanjivali javnost i štitili kriminalce više neće moći da obavljaju taj posao.

"Mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, a to je njih jedan, dva ili tri odsto, a 97 odsto su čestiti, dobri i pošteni policajci", jasan je Vučić.

Država je pokazala snagu i pohapsila sve aktere pucnjave na Senjaku bez izuzetka i bez ikakvog zataškavanja. Odgovarajući na pitanje da li je telo pronađeno u buretu kod Inđije definitivno telo Aleksandra Nešovića, ubijenog u restoranu na Senjaku, Vučić je rekao da 99,9 odsto jeste, što se zna po odeći, a trenutno se čeka i DNK potvrda.

"Ti monstrumi su bili 100 odsto sigurni da mi to nikada nećemo naći. Sve jatakse smo pohapsili ili priveli. Oni su mislili da nikada nećemo pojedine policajce privesti. Priveli smo ih. Bilo je još policajaca koji su u to bili umešani", otkrio je detalje istrage.

Rešenje za NIS i zalihe nafte: Država izbegava nacionalizaciju

Govoreći o pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u, Vučić je rekao da nije optimista da će dogovor biti postignut do sutra kada ističe rok, ali da država pregovara sa svima, uključujući i Amerikance, a određene poruke stižu i od ruske strane.

"Koju god meru država morala da donese, izbegava nacionalizaciju NIS-a kao rešenje. Ali mi moramo da požurimo da pronađemo rešenje, jer je ovako nemoguće živeti i raditi", naveo je on i dodao da građani ovo mučenje koje traje godinu i po dana nisu osetili na pumpama i u cenama jer se država borila da zaštiti standard građana i poljoprivrednika.

U julu se očekuju problemi u celoj Evropi oko nedostatka nafte, ali Srbija će je imati dovoljno zbog zaliha. Od NIS-a je uzeto dodatnih 10.000 tona dizela kako bi se odmah popunile rezerve, naročito jer niko ne može da predvidi da li će se ponoviti napad na Iran.

Penzionerima puniji džepovi: Država plaća učešće za skupe lekove

Najavljen je i veliki paket mera za penzionere, a istaknuto je da će "njihovi džepovi biti značajno puniji u relativno kratkom vremenskom periodu".

Sedam dana nakon posete Kini, biće objavljene mere kojima će država preuzeti na sebe troškove učešća (koji iznose 20 do 30 odsto) za lekove koji su najveći finansijski teret za najstarije građane. Reč je o lekovima za srce i sprečavanje izliva krvi u mozak, čije su cene između 2.500 i 6.000 dinara. Ministarstvo trgovine je protiv ograničavanja marži za suplemente, brufene i paracetamole da se ne ugrozi snabdevenost tržišta, ali država traži druga rešenja.

Ove mere nisu donete ranije jer je novac ulagan u izgradnju kliničkih centara, bolnica i porodilišta u Nišu i Beogradu, kao i klinike Tiršova za decu, što košta po 100 do 200 miliona evra.

Portal "Ko si bre ti?" protiv bahatih funkcionera

Zbog situacija u kojima građani od pojedinih funkcionera mogu da čuju rečenicu "znaš ti ko sam ja?", najavljeno je pokretanje portala pod nazivom "Ko si bre ti?", gde će građani moći da se žale na bahatost, kako bi država reagovala na dnevnom nivou.

Istorijska poseta Kini i samit u Tivtu

Tokom predstojeće posete Kini, sa predsednikom Si Đinpingom biće potpisane dve zajedničke izjave i najmanje 33 sporazuma, čime je dogovoreno oko milijardu evra novih investicija koje će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju i modernizaciju Srbije.

Tokom posete razgovaraće se o Srbiji kao lokaciji za razvoj i proizvodnju čipova i robota, a u našoj zemlji bi trebalo da se otvori fabrika za proizvodnju humanoidnih robota i pasa robota već krajem juna ili u prve dve nedelje jula. Postoji i mogućnost da predsednik Srbije dobije najviši orden od predsednika Si Đinpinga.

Na kraju, potvrđeno je i prisustvo na predstojećem samitu Evropska unija-Zapadni Balkan u Tivtu, na koji predsednik Srbije odlazi na direktan poziv predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, ističući veliko poštovanje prema njoj jer je uvek pokazivala uvažavanje prema Srbiji i obilazila i manja mesta u našoj zemlji.

Autor: D.S.