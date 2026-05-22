Krkobabić u selima Bojnika Meštani kažu - programi Ministarstva našli čvrsto uporište

„U Bojniku je kroz programe Ministarstva za brigu o selu do sada obnovljen jedan seoski Dom kulture, useljeno je 15 seoskih kuća sa okućnicom, pomognut je rad 6 preduzetnika u selima, kupljen je minibus za besplatan prevoz stanovništva, a „Miholjski susreti sela“ održani su četiri godine zaredom. Bez sumnje se okrećemo ruralnim delovima zemlje, rešeni da nemamo građane prvog i drugog reda. Ako želimo da nam sela žive, u njima mora da bude i škola i lekar i pošta i dom kulture“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon današnje radne posete Jablaničkom upravnom okrugu - opštini Bojnik i njenim selima.

Bojnička sela danas su bila u znaku obnove, novih ulaganja i priča o povratku života u seoske sredine, čemu su doprineli programi Ministarstva za brigu o selu.

U selu Đinđuša posebnu pažnju privukao je nedavno renovirani Dom kulture, u čijoj su novoj sali ministar, njegovi saradnici i predsednik opštine Nebojša Nenadović razgovarali sa okupljenim meštanima.

Objekat je obnovljen sredstvima Ministarstva za brigu o selu, uz ulaganje od oko 1,7 miliona dinara.

Novi izgled prostora doneli su obimni molersko-farbarski i dekorativni radovi, zamena elektroinstalacija i podova, kao i potpuno nova oprema - od nameštaja do audio i video sistema.

„Nekada zapušten, seoski dom je danas ponovo živ, ponovo postaje mesto okupljanja meštana, centar društvenog života i aktivnosti sela. U njemu se planiraju izložbe, radionice, probe kulturno-umetničkih društava, radiće šahovski klub, postavljen je sto za stoni tenis, a prostor će koristiti i udruženja žena i penzioneri“, rekao je Miroslav Ilić, žitelj ovog sela.

Đinđuša, sa oko 500 stanovnika, nalazi se na sedam kilometara od Bojnika i spada među uređenija seoska naselja u opštini koja broji 36 sela. Meštani ističu da selo ima osnovnu infrastrukturu, da se u njega vraćaju mladi, kao i da se poslednjih godina vidi napredak. Izazovi su i dalje veći u planinskim delovima opštine, pre svega kada je reč o vodosnabdevanju.

Ministar je u nastavku posete obišao preduzetnika Dalibora Miljkovića u Prigrevici, koji je kroz program podrške privrednim aktivnostima na selu pomenutog ministarstva dobio 428.000 dinara za nabavku mašine za cepanje drveta.

„Bavimo se rezanjem i obradom drveta, a ova pomoć nam je mnogo značila. Očekujem da će strugara sada raditi u punom kapacitetu i plan je da sada godišnje sečemo oko 800 kubika drveta“, rekao je Miljković, jedan od ukupno šest privrednika Bojnika koji su pomognuti ovim programom.

U opštini Bojnik je kroz programe Ministarstva za brigu o selu do sada uloženo 30,6 miliona dinara.

Autor: S.M.