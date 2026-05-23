ANA BRNABIĆ IZ PRAGA: Nije korektno od Hrvatske da krši rezoluciju UN! Zašto Zagreb pravi vojni savez oko centralne Srbije?!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je tokom boravka na bezbednosnom forumu GLOBSEC 2026 u Pragu da vojni savez Zagreba sa Prištinom i Tiranom ne doprinosi dobrim susedskim odnosima i da predstavlja kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), istakavši da nije korektno od Hrvatske što u tome pomaže.

Ona je u intervjuu za hrvatski RTL, čija je glavna tema bila naoružavanje na Balkanu, saopštila i da "takozvana Republika Kosovo" ni po toj rezoluciji, ni nikako drugačije, ne sme da ima svoje bezbednosne snage.

"Nejasno čemu vojni sporazum Zagreba, Prištine i Tirane"



Brnabić je otvoreno reagovala na sporne poteze suseda:

"Ne smatram da je korektno od Hrvatske da pomaže da se krše rezolucije UN i da se krše takvi sporazumi i ne vidim čemu to. Ali dobro, mi još danas nismo dobili odgovor zbog čega taj sporazum između Zagreba, Tirane i Prištine", rekla je Brnabić.

Dodala je da se nada "da nema opasnosti u neposrednom okruženju" i da "apsolutno nije jasno čemu vojni sporazum između Zagreba, Prištine i Tirane".

Kako to baš nekako ide oko centralne Srbije?

Na komentar novinarke da Srbija ima sličan sporazum sa Mađarskom, predsednica Skupštine je odbrusila da se ne radi o istoj vrsti sporazuma.

"Nikakav problem, pritom, nije sličan. Mi imamo i sa Hrvatskom, ali nije ni sličan."

"Mi imamo situaciju da je Hrvatska pozvala i Sofiju da učestvuje, dakle Bugarsku."

"Tako da je to zanimljivo, kako to baš nekako ide oko centralne Srbije", izjavila je Brnabić.

Zašto se Hrvatska toliko naoružava?

Ona je istakla da je Srbija vojno neutralna zemlja, da ne pripada nijednom savezu, poput NATO-a, i da se naoružava upravo zato što je vojno neutralna zemlja.

"Mi nismo deo nikakvog pakta, mi nismo deo NATO pakta, mi smo vojno neutralna zemlja, želimo da ostanemo vojno neutralna zemlja."

"Ako neko ima smisla da se naoružava, u principu to je odbrambeno naoružavanje, onda je to svakako Srbija kao vojno neutralna zemlja."

"Veće je pitanje zašto se Hrvatska toliko naoružava kao zemlja koja je deo NATO pakta", izjavila je Brnabić.

Na komentar novinarke da se "Hrvatska naoružava kao i sve druge zemlje NATO-a jer je to dogovor sa Samita u Hagu da se povećavaju davanja za odbranu", predsednica Narodne skupštine je jasno poručila:

"Utoliko pre Srbija treba da se naoružava kao vojno neutralna zemlja da prati standarde koje postavljaju NATO zemlje."

Autor: D.S.