DIREKTOR POLICIJE SAOPŠTIO KOLIKO LJUDI JE PRISUTNO NA SLAVIJI! Uputio apel svima da se pridržavaju zakona

Direktor policije Dragan Vasiljević, obratio se javnosti iz Palate Srbija povodom skupa blokadera na Slaviji.

- Poštovani građani Republike Srbije, zakazali smo ovu vanrednu konferenciju za medije, čisto da vas obavestimo o javnom okupljanju na Slaviji koje je u toku, sa podacima s kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno direkcija policije. Imamo prijavljeno javno okupljanje od strane studenta u ime studentskog pokreta na Slavij, i ovo je jedno od retkih, da ne kažem jedino, ali jedno od izuzetno retkih prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji studenata, koje mnogo pomaže da policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova u celini i sve službe bezbednosti preduzmu mere i radnje iz svoje nadležnosti i izvrše potrebne pripreme za bezbedno održavanje navedenog javnog okupljanja. Imajući u vidu da je prijava javnog okupljanja bila blagovremena, u koordinaciji sa nadležnom policijskom upravom, preduzete su mere i radnje iz nadležnosti policije, izvršene potrebne pripreme za bezbedno održavanje ovog javnog okupljanja. Naše mere i radnje su počele još juče, trajale celu noć, danas ceo dan, i do sada nemamo nikakvih većih incidenata niti ozbiljnijih incidenata. Imamo jedan napad na novinara, i taj napad je u fazi pronalaženja lica koja su izvršila napad, tako da većih incidenata do sada nije bilo.

- Nadamo se da će i u ostatku navedenog javnog okupljanja sve proteći mirno i bezbedno i da će i razilazak na završetku javnog okupljanja proteći kao što je bio i dolazak, bez incidenata. Pozivamo sve učesnike javnog okupljanja i sve građane Republike Srbije da se pridržavaju zakona i propisa, u ovom slučaju zakona o javnom redu i miru i zakona o okupljanju građana, da bi policija mogla da preduzme sve mere i radnje da sve protekne krajnje bezbedno.

- Što se tiče brojki koje su za vas verovatno i interesantne, na ovom javnom okupljanju mi smo dali procenu da je prisutno oko 34.300 građana. Moramo reći da pratimo dolazak na javno okupljanje od jutros, od prepodnevnih sati, imajući u vidu da je iz velikog broja mesta u Republici Srbiji krenuo određen broj građana, i da su procene koje dajemo vrlo precizne i objektivne. Možemo reći samo da je prisutna i velika fluktuacija građana na navedenoj lokaciji, imajući u vidu da se radi o izuzetno prometnom prostoru na kome ima građana koji i idu, imajući u vidu da je zaustavljen saobraćaj na širem prostoru Trga Slavije, tako da ima i građana koji odlaze i na druge mesta, posebno prema hramu Svetog Save, ali ukupna procena policijska za ovo javno okupljanje je oko 34.300 građana. Zaista, policija preduzima sve mere i radnje da bude sve bezbedno i još jedanput pozivam sve građane da se pridržavaju propisa, da se pridržavaju zakona i da u toku razilaska sve protekne u najboljem redu.

