OTKRIVENO KO JE NAPADAČ NA NOVINARA INFORMERA! Nasrnuo na njega u centru grada dok je radio svoj posao (FOTO)

Novinar Informera, Vladimir Savić, napadnut je danas u centru Beograda.

Jedan od počinilaca koji je kukavički napao reportera Informera dok je radio svoj posao, uhvaćen je na delu i to na najsramniji mogući način.

Reč je o Vukosavu Kenjiću koji na ulici glumi aktivistu i siležiju, dok u slobodno vreme na jeftin i bizaran način na sajtovima za odrasle, traži partnere za intimne odnose.

Ovo otkriće pruža najbolju ocenu karaktera ljudi koji pokušavaju da prave haos na ulicama. Vukosav Kenjić je umislio da može nekažnjeno da maltretira reporete i novinare.

Na profilu koji je otkriven jasno se vidi njegovo ime i šta tačno traži, što daje potpunu sliku o blokaderima i njihovim mračnim životima.

