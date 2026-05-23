AKTUELNO

Politika

Oglasio se ANS! Osudili napad na novinara Informera: Nedopustivo je da se medijski radnici izlažu agresiji!

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Novinar Informera, Vladimir Savić, napadnut je danas u centru Beograda, a ovim povodom hitno se oglasila ANS.

- Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje fizički i verbalni napad na novinara televizije Informer Vladimira Savića, koji se dogodio tokom protesta blokadera u Beogradu. Nedopustivo je da se medijski radnici izlažu agresiji, uvredama i zastrašivanju samo zbog toga što obavljaju svoj profesionalni zadatak na terenu. Zahtevamo od nadležnih organa da hitno identifikuju i sankcionišu sve vinovnike ovog incidenta kako bi se poslala jasna poruka o nultoj toleranciji na nasilje. Pravo na slobodno izveštavanje i bezbednost novinara ne smeju biti ugroženi. Fizički obračuni sa novinarima ne smeju biti tolerisani jer niko nema pravo da silom kroji medijsku sliku Srbije- piše u saopštenju ANS.

pročitajte još

Blokaderi nasrnuli na novinara Informera! Ovo su ti 'studenti-nobelovci' koji bi da uređuju Srbiju (VIDEO)

Autor: Jovana Nerić

#ANS

#Informer

#Novinar

#Vladimir Savić

POVEZANE VESTI

Politika

ANS: Najavljeni protest ispred Informera je napad na slobodu medija

Politika

ANS: Osuđujemo fašistički napad na ekipu Informera, zahtevamo hitno hapšenje napadača

Politika

ANS NAJOŠTRIJE OSUDILA POKUŠAJ NAPADA NA KUĆU DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Nedopustivo da se novinari i njihove porodice izlažu direktnom fizičkom ugrožavan

Politika

Oglasio se ANS: Tražimo hitnu kaznu za napadače na ekipu Informera i reportera Vladimira Savića

Politika

'ZAHTEVAMO HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH ORGANA' Asocijacija novinara Srbije osudila napad na novinarku Informera

Politika

ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE (ANS): Hitno zaustavite fašizam ulica!