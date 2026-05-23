Oglasio se ANS! Osudili napad na novinara Informera: Nedopustivo je da se medijski radnici izlažu agresiji!

Novinar Informera, Vladimir Savić, napadnut je danas u centru Beograda, a ovim povodom hitno se oglasila ANS.

- Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje fizički i verbalni napad na novinara televizije Informer Vladimira Savića, koji se dogodio tokom protesta blokadera u Beogradu. Nedopustivo je da se medijski radnici izlažu agresiji, uvredama i zastrašivanju samo zbog toga što obavljaju svoj profesionalni zadatak na terenu. Zahtevamo od nadležnih organa da hitno identifikuju i sankcionišu sve vinovnike ovog incidenta kako bi se poslala jasna poruka o nultoj toleranciji na nasilje. Pravo na slobodno izveštavanje i bezbednost novinara ne smeju biti ugroženi. Fizički obračuni sa novinarima ne smeju biti tolerisani jer niko nema pravo da silom kroji medijsku sliku Srbije- piše u saopštenju ANS.

Autor: Jovana Nerić