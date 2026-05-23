SRBIJA JE UZ SVOG PREDSEDNIKA! U Pionirskom parku skup podrške predsedniku Vučiću, a narod širom zemlje šalje poruku podrške politici mira i stabilnosti (VIDEO)

U Pionirskom parku okupili su se građani koji podržavaju politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i protive se blokadama, a slični skupovi održavaju se i u drugim mestima u Srbiji.

Među okupljenima u Pionirskom parku su i studenti koji su tu boravili u vreme blokada na fakultetima, tražeći da fakulteti počnu da rade i da im bude omogućeno da pohađaju nastavu.

U Pionirskom parku postavljeni su štandovi, a sa razglasa se pušta rodoljubiva muzika.

Oko parka i u parku raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, a policija i policijska vozila su i ispred Skupštine Grada, s obzirom na to da su pored Pionirskog parka prošli učesnici protesta koji se održava na Slaviji, a na koji su pozvali studenti u blokadi.

Skupovi podrške predsedniku Vučiću i politici koju vodi održavaju se danas i u drugim gradovima u Srbiji, kao i u Kumanovu, u Severnoj Makedoniji.

Građani širom Srbije danas su isticanjem zastava Srbije i transparenata "Srbija pobeđuje" podržali predsednika Vučića i politiku stabilnosti i daljeg razvoja zemlje.

Građani su u brojnim mestima istakli zastave Srbije i tranparente "Srbija pobeđuje" na trgovima, glavnim saobraćajnicama, nadvožnjacima, mostovima, dok su ih prolaznici pozdravljali.

Srpske zastave i transparenti "Srbija pobeđuje" istaknuti su, između ostalog, u Šapcu, Vladimircima, Koceljevi, Kragujevcu, Loznici, Kraljevu, Pirotu...

Autor: Jovana Nerić