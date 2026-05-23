AKTUELNO

Politika

'SRBIJA UVEK POBEĐUJE' Oglasio se Vučić o nasilnim blokaderskim napadima na policiju: Pozivam ih na dijalog, a država će svoj posao obaviti odgovorno i uspostaviti javni red i mir! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras povodom nasilja blokadera i brutalnog napada na policiju.

Predsednik se oglasio iz aviona na putu za NR Kinu.

- Poštovani građani Srbije, na drugačiji način sam želeo da vam se obratim. Hteo da čestitam našim političkim protivnicima, ne na programu i planu jer ga ni danas nisu izneli, ali na činjenici da je sve proteklo mirno. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i pokazali su da ne mogu da trpe političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno, mi koji tolerišemo, trpimo i poštujemo političke razlike. Molim ih da shvate da smo svi ljudi, da smo svi građani Srbije, i da ništa od njih ne tražimo sem da poštuju zakone i da poštuju drugačiji stav i drugačije mišljenje. Scene koje smo večeras gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina naše zemlje - rekao je predsednik i dodao:

- Molim ih da ubuduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje, a promeniti neće ništa, jer država funkcioniše i država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa ustavom i zakonom, i umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi. Hvala im na tome. A ja sam upravo na putu, ili polećem za Kinu, mislim da je to veoma važno, od ogromnog značaja, ne za mene, ne za našu unutrašnju politiku, već za građane Srbije, za investicije, za bolji život naših građana. Hvala svima što ste me saslušali i, kao i uvek, Srbija pobeđuje.

- Posle večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumeti da su oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvek Srbija pobeđuje! - piše u objavi.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

'IZAZIVAJU NASILJE JER SU NEMOĆNI' Predsednik Vučić za Pink: Pozivam pristojnu Srbiju na mir, država će obaviti svoj posao

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ NAKON NASILJA BLOKADERA POSLAO JASNU PORUKU: Na kraju, uvek pobeđuje Srbija!

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON NAPADA NA MILOŠA PAVLOVIĆA: Svako nasilje, pa i nasilje bogatih i bahatih mora da prestane. Svi smo mi Ćaci!

Politika

OGLASIO SE VUČIĆ O HAOSU U REKTORATU: Država radi svoj posao, moja poruka narodu je da ostane miran! (VIDEO)

Politika

'LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU' Vučić poručio građanima: Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade (VIDEO)

Politika

OBRATIO SE MINISTAR DAČIĆ: Bez ikakvog povoda i razloga, policija je napadnuta masovno i brutalno! Povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre tog