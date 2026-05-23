'OVO JE DOKAZ DA JE MRŽNJA JEDINO ŠTO MOGU DA PONUDE' Vučević se oglasio o dešavanjima u centru grada: Nasilje koje sprovode blokaderi se nastavlja kao deo njihove tradicije (VIDEO)

Lidesr SNS-a i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja, Miloš Vučević, posle nasilja blokadera u Beogradu oglasio se na svom Instagram nalogu.

- Nasilje koje sprovode blokaderi se nastavlja kao deo njihove tradicije- napisao je Miloš Vučević na svom Instagram nalogu.

- Napad na policiju koji smo večeras videli na ulicama Beograda je dokaz da oni nemaju politiku i da lažu kada pozivaju na dijalog- piše u objavi.

- Oni su nasilnici, huligani i ovo je samo dokaz da je mržnja jedino što mogu da ponude građanima- napisao je Vučević.

