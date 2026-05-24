VRATILI SMO DOSTOJANSTVO TAMO GDE SU DRUGI VIDELI PROPADANJE! Vučić u autorskom tekstu za ugledni list: Kina nam je jedan od najneophodnijih partnera!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se u moćnom autorskom tekstu za kineski "Saut Čajna Morning Post" i poslao jasnu poruku celoj Evropi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao "put otvorenosti" i da partnerstvo s ovom azijskom silom donosi konkretne koristi građanima.

Vučić, koji trenutno boravi u zvaničnoj poseti Kini, u svom autorskom tekstu za kineski list "Saut Čajna Morning Post" naveo je da Evropa treba da pristupa Kini sa više poverenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom.

"Dok se vraćam u Kinu, činim to sa trajnim osećanjem poštovanja prema zemlji koja je postala jedan od najneophodnijih partnera Srbije i jedna od ključnih sila našeg veka", istakao je Vučić.

Poruka Evropi: "Pristupite Kini bez straha i sumnje!"

Predsednik Srbije je ocenio da su rasprave o Kini na evropskom tlu često opterećene sumnjama i strateškom zabrinutošću. On je poručio da, iako razume da svaka velika politička zajednica mora da vodi računa o svojoj budućnosti, veruje da Evropa Kini treba da pristupa sa samopouzdanjem i ozbiljnom, otvorenom spremnošću za saradnju.

Prema njegovim rečima, Srbija je izabrala put otvorenosti, a dosadašnje iskustvo Beograda pokazuje da partnerstvo sa Kinom donosi konkretne koristi običnim ljudima, radnicima i porodicama.

"Srbija je, u mnogo čemu, postala lider u Evropi kada je reč o modelu partnerstva koje je istovremeno praktično i obostrano korisno. Mnogo pre nego što je povezivanje postalo svetska politička parola, razumeli smo značaj izgradnje mostova između Istoka i Zapada", naveo je predsednik Srbije.

Železara u Smederevu kao simbol uspeha

Vučić je posebno naglasio da "srce tog odnosa" predstavlja železara u Smederevu, podsećajući na istorijski trenutak kada je predsednik Kine Si Đinping posetio Srbiju 2016. godine.

"Zajedno smo obišli fabriku koja je bila na ivici propasti. U tom trenutku hiljade porodica strahovale su za svoju budućnost, a sudbina čitavog grada bila je neizvesna. Tada su stigle kineske investicije i, jednako važno, kinesko poverenje", napisao je Vučić.

Kako predsednik objašnjava, revitalizacija železare koju je sprovela kompanija "HBIS Grupa" bila je mnogo više od ekonomskog projekta.

"To je bio dokaz da zajedno možemo da vratimo dostojanstvo tamo gde su drugi videli samo propadanje. Danas je u železari direktno zaposleno 5.000 ljudi, dok još hiljade zavise od njenog uspeha. Ono što je nekada bilo simbol industrijske neizvesnosti postalo je dokaz obnove", zaključio je Vučić u svom autorskom tekstu.

Autor: D.S.