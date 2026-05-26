Ministar Milićević iz Slovačke: Naši sunarodnici u svetu su najveći resurs za očuvanje srpske kulture i istorije

Izvor: Pink.rs

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je na tribini „Istinom za Srbiju” u Bratislavi da je izuzetno važno čuvati nacionalni identitet, posebno u izazovnim vremenima kada mnogi pokušavaju da ospore istorijske činjenice.

Milićević je ukazao da su tribina i projekat „Istinom za Srbiju” prilika da naši sunarodnici izvan matice čuju činjenice, ali isto tako da i doprinesu očuvanju istine o Srbiji u svetu.

„Narod koji čuva istinu, pre svega, čuva sebe”, poručio je Milićević. Dodao je da projekat „Istinom za Srbiju” ne može da bude odgovor na jednu laž usmereni prema Srbiji već na jedan sveobuhvatan negativan pristup koji ima cilj da čitav srpski narod bude žigosan i da bude genocidan.

„Srpski narod je u 20. veku prošao kroz najteže stradanje”, ukazao je Milićević i dodao da se mi, umesto poštovanja i istine, danas suočavamo sa pokušajima da nas predstave kao narod koji treba nečega da se stidi.

„Važno je odgovorno i ozbiljno razgovarati ne samo o prošlosti, već i o budućnosti naše zemlje” kazao je ministar.

Prema njegovim rečima, danas je važnije nego ikada ranije da ostanemo jedinstveni, da čuvamo mir i stabilnost, da ne dozvolimo da nam menjaju istoriju, ukidaju jezik i kulturu.

Milićević je ukazao da su naši sunarodnici u svetu naš najveći resurs, važan deo budućnosti Srbije i dodao da će Kabinet nastaviti da realizuje ove tribine, jer su, kako je rekao, potrebne našem narodu. „Važno je da se čuje glas Srbije u svetu”, naglasio je on.

Takođe, ocenio je da pokušaji istorijskog revizionizma nisu naivna stvar, kao i da je naš zadatak da to ne dozvolimo i da kroz ovakve tribine i programe pokažemo odlučnost u očuvanju istine. Milićević je naglasio da je Srbija danas uspešna i ugledna zemlja u svetu, važan faktor stabilnosti u regionu i dodao da je naša obaveza da budemo još bolji, da naši sunarodnici uzmu veće učešće u promociji Srbije u zemljama u kojima žive.

Ministar je istakao da je program i tribina „Istinom za Srbiju” realizovan u mnogim gradovima Evrope, ističući da borba za svoju istinu u istoriji mora biti važna zbog budućnosti i generacija koje dolaze.

Autor: D.S.

