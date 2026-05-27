VUČIĆ SIJU URUČIO POKLONE KOJIMA SE SRBIJA PONOSI: Evo o čemu se radi

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, prilikom posete Kini, rekao je da je srpska delegacija uručila poklone kineskim prijateljima.

- Poklonio sam slike našeg akademskog slikara, staparski ćilim, imamo pirotski i staparski ćilim, Stapari u okolini Sombora, prošli put sam poklonio pirotski ćilim, a sada staparski ćilim - kazao je Vučić.

Opis poklona koje je srpska delegacija uručila poklone kineskim prijateljima:

Staparski ćilimi su, uz ćilime iz Pirota (južna Srbija) i sjeničko-pešterskog kraja (jugozapadna Srbija), autohtoni srpski ćilimi koji su nastali u domaćoj radinosti u selu Stapar, u Bačkoj na severozapadu Vojvodine u 18. veku, u multietničnom ambijentu gde su se susretale različite kulture i uticaji.

Na staparskim ćilimima su u početku dominirali zoomorfni i geometrijski motivi, koji su pod uticajem sredine i razmene s drugim narodima, prerasli u vence cveća i ruža koje su vešte staparske tkalje podigle na nivo narodne umetnosti.

U početku su ćilimi obično spajani iz dve pole, a kasnije su tkani iz komada na širokom horizontalnom razboju. Ćilim je bio obavezan deo devojačke spreme za udaju (štafir), tako da su devojčice sa svojih 12 godine počinjale njegovo tkanje. Staparski ćilimi su obično tkani u paru jer su njima uglavnom prekrivani kreveti i zidovi u prednjoj sobi paorske kuće, čime se pokazivao status i bogatstvo.

„Zlatno doba“ staparskog ćilimarstva bile su poslednje decenije 19. i prva polovina 20. veka. Staparski ćilimi tkani su prvo od kudelje koju je kasnije zamenila streka (predivo od vune lokalne sorte ovce cigaje) u beloj ili bež, ređe u zelenoj boji, najčešće dva sa dva metra. Ovi ćilimi su posebni i po tome što imaju dva lica jer su tkani klečanom tehnikom i identični s obe strane.

Staparsko ćilimarstvo upisano je 2016. godine na Nacionalnu listu elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije pod zaštitom Uneska.

Uputstvo za održavanje: ručno tkane ćilime ne treba prati jer se prirodna vuna skuplja. Preporučuje se hemijsko čišćenje ili ručno pranje isključivo hladnom vodom, bez upotrebe deterdženta, jer će ćilim tako trajati po sto godina sa svake strane. Provetravati na blagom suncu i za osvežavanje prebrisati rastvorom jednake količine vode i alkoholnog sirćeta.

Autor: S.M.