OVAKO SLUĐUJU LJUDE VEĆ VIŠE OD DECENIJE! Ana Brnabić raskrinkala tajkunske medije: Za sve im je kriv Vučić, dobro je ova zemlja živa sa ovakvom propagandom!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u svojoj novoj objavi na društvenoj mreži "Iks" prokomentarisala je naslove N1.

"Primer profesionalnosti jednog medija - piše da je danas sunce, ali i da je kiša, da je crno i da je čisto belo. Ovako sluđuju ljude već preko jedne decenije. Jedino što je konzistentno u svim njihovim vestima je da je Aleksandar Vučić kriv i da je on uvek zlikovac i zlotvor. Što bi oni rekli - 'negativno rođen'", navela je Brnabić u objavi i dodala:

"On je taj koji je Milića pustio niz vodu, a opet je i taj koji ga štiti. On je ruski čovek koga su doveli Amerikanci. Drži dobre odnose sa EU, ali je spao na Kinu. Sve kod ovih medija i ovakvih 'eksperata' može, ukoliko je loše po Aleksandra Vučića. I ni jednom da se makar zacrvene. Dobro je ova zemlja živa sa ovakvom propagandom."

Autor: D.S.

