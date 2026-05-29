'KAD AUTOGRAM POSTANE MALI ČAS KINESKOG JEZIKA' Vučić pored imena na košarkaškoj lopti dodao i broj 577! Sada je otkriveno i koju simboliku nosi (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio snimak iz Kine gde potpisuje košarkašku loptu.

Naime, tokom potpisivanja lopte predsednik je pored imena dodao i "577", na šta se njegova kineska sagovornica nasmejala. Iza tog broja krije se jedna zanimljivost, koju možete pročitati na kraju teksta.

Vučić je dobio i ukrasni tanjir na poklon, a na pitanje kakvu hranu voli, rekao je da voli začinjeno. Ispod pogledajte kako je sve to izgledalo.

"Kad autogram postane mali čas kineskog jezika: 577 = Vučić", poručio je predsednik u objavi.

Značenje "577"

Predsednik Srbije je u najmnogoljudnijoj zemlji poznat pod imenom "Vu Ći Ći" što je slično izgovoru brojeva "577" na kineskom, što je kasnije postala neka vrsta internog slogana ili mima.

