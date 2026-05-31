ČELIČNO PRIJATELJSTVO KALJENO KRVLJU I VATROM! Kineska Sinhua o poseti Vučića: Objavljena istorijska analiza odnosa dve nacije!

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini privukla je ogromnu pažnju tamošnjih medija, koji su izvestili da su susreti bili prožeti onim što je opisano kao "čelično prijateljstvo" Pekinga i Beograda, navodi se u velikoj analizi kineske državne agencije Sinhua.

Ova fraza dominirala je u medijskim izveštajima i javnim tribinama, naglašavajući izuzetnu dubinu i otpornost koje karakterišu odnose Kine i Srbije. Sinhua prenosi da je srpski predsednik prvu državnu posetu Kini opisao kao najvažnije putovanje u svojoj političkoj karijeri.

Si Đinping: Prijateljstvo zasnovano na dubokoj istorijskoj logici

Agencija podseća da predsednik Vučić nije stranac kineskoj javnosti i da je fraza "čelično prijateljstvo" postala njegova neizostavna odrednica u dijalozima sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom.

"Čelično prijateljstvo Kine i Srbije je jedinstveno i zasnovano na dubokoj istorijskoj logici i snažnoj praktičnoj osnovi", istakao je Si tokom razgovora sa Vučićem.

Tako snažno prijateljstvo ojačano je vrednim iskustvima i praksama razvoja koje je Srbija delila sa Kinom – od razornog zemljotresa u Venčuanu 2008. godine do velikih poplava u Srbiji 2014. godine, dva naroda su dosledno stajala rame uz rame, pružajući neposrednu solidarnost u teškim vremenima, podseća agencija.

Najviše odlikovanje Kine i suze ponosa

Uz topao aplauz u Velikoj sali Naroda u Pekingu, Si je uručio Vučiću Medalju prijateljstva, najviše počasno odlikovanje Kine koje se dodeljuje stranim državljanima.

"Prijateljstvo između Kine i Srbije, kaljeno krvlju i vatrom, pokazalo se još dragocenijim usled brzih promena na međunarodnoj sceni", poručio je kineski predsednik.

Opisujući sebe kao "veoma ponosnog, veoma dostojanstvenog i na ivici suza" nakon što je primio počast, Vučić je kasnije novinarima rekao da medalja nosi duboku odgovornost da se više radi na negovanju dubljih veza između dve nacije.

Jasna poruka o Tajvanu i potpisivanje 20 sporazuma

Kina i Srbija su pružile jedna drugoj čvrstu podršku po pitanjima koja se tiču njihovih osnovnih interesa, a po pitanju Tajvana, Vučić je više puta potvrdio nedvosmislen stav Srbije:

"Tajvan je unutrašnje kinesko pitanje. Pripada Kini u skladu sa Poveljom UN, tačka", jasan je bio predsednik Srbije.

Tokom posete potpisano je više od 20 dokumenata o saradnji koji obuhvataju političke odnose, ekonomiju, trgovinu, nauku, tehnologiju, obrazovanje i kulturu.

"Oni su potvrda iskrenog prijateljstva, međusobnog poštovanja i poverenja koje smo gradili i čuvali godinama", napisao je Vučić na društvenim mrežama.

Od mosta Zemun-Borča do izvoza od 1,9 milijardi dolara

Sinhua podseća na transformativne projekte poput mosta Zemun-Borča, železnice Mađarska-Srbija i revitalizacije čeličane Smederevo, kao i na ogroman skok srpskog izvoza (vino, med, govedina, jagnjetina) koji je sa 22 miliona dolara u 2013. godini porastao na čak 1,9 milijardi dolara u 2024. godini.

"Kina, kao velika zemlja, uvek se prema manjim zemljama odnosila sa jednakošću i uvažavanjem i poštovala je međunarodno pravo, dajući dobar primer svetu", rekao je Vučić.

Obraćanje studentima na prestižnom univerzitetu



Agencija je posebno istakla i obraćanje srpskog predsednika na prestižnom pekinškom univerzitetu Singhua pred prepunom salom studenata, gde je objasnio zašto svet vidi Kinu kao stabilizujući faktor:

"Zato što Kina ima principe, broj jedan, a to je poštovanje Povelje UN, revolucija UN i međunarodnog javnog prava. Drugo, Kina deluje veoma odgovorno, uvek teži miru, uvek traži od svih međunarodnih aktera da očuvaju mir, stabilnost i mir", zaključio je srpski predsednik, a prenosi Sinhua.





Autor: D.S.