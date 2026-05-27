CELA KINA BRUJI O SRBIJI: Vučić i danas na naslovnim stranama, kineski mediji slave čelično prijateljstvo i najavljuju tehnološku revoluciju

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je veliku pažnju tamošnjih medija, koji ovaj četvrti dan zvaničnog boravka i razgovore sa državnim vrhom predstavljaju kao jednu od glavnih političkih i ekonomskih tema.

U izveštajima se naglašava da dolazak srpske delegacije dodatno učvršćuje strateško partnerstvo dve države i potvrđuje bliske veze koje Peking dosledno opisuje kao "čelično prijateljstvo". Kineska javnost se kroz vodeće informativne kanale upoznaje sa novom etapom saradnje koja prevazilazi tradicionalne okvire i fokusira se na budućnost.

Mediji u Pekingu ocenjuju da odnosi Srbije i Kine ulaze u eru visokih tehnologija, inovacija i industrijskog razvoja. Ističe se da je Srbija ključni partner Kine u ovom delu Evrope, a Vučićeva poseta se tumači kao jasan signal da dve zemlje planiraju zajedničke projekte u oblastima veštačke inteligencije i robotike. Kineski novinari prenose atmosferu uzajamnog uvažavanja, naglašavajući da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja koja sa Kinom gradi odnos zasnovan na potpunom poverenju i zajedničkim razvojnim ciljevima.

Poseban prostor ovoj poseti posvetio je prestižni "China Daily", koji je na svojoj današnjoj naslovnoj strani objavio centralnu fotografiju predsednika Vučića tokom obilaska fabrike pametnih automobila kompanije "Xiaomi" u Pekingu. List detaljno opisuje Vučićevu inspekciju najsavremenijih proizvodnih pogona, ističući njegovu fascinaciju kineskim tehnološkim čudima. Navodi se da je srpski predsednik bio impresioniran stepenom automatizacije, uz njegovu opasku da se u tim pogonima osećao kao da je zakoračio u budućnost, što je u kineskoj javnosti naišlo na veliko odobravanje.

"China Daily" takođe prenosi i Vučićeva zapažanja sa predavanja na univerzitetu Ćinghua, gde je predsednik Srbije istakao da uspeh Kine nije došao preko noći, već je rezultat vizije i napornog rada. U tekstu se naglašava Vučićev poziv kineskim tehnološkim gigantima da iskoriste potencijale Srbije i u njoj vide bazu za svoje operacije u Evropi. Ovakvo pisanje najuticajnijeg kineskog lista na engleskom jeziku potvrđuje da je Srbija dobila najviši mogući medijski tretman, rezervisao samo za najvažnije strateške partnere Pekinga.

Autor: Iva Besarabić