Gruzija bruji o Vučiću! Tamošnji mediji veliku pažnju posvetili poseti našeg predsednika (FOTO)

Mediji u Gruziji veliku pažnju posvetili su danas poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji i sastanku koji je imao sa gruzijskim predsednikom Mihailom Kavelašvilijem u palati Atoneli.

Inter pres njuz preneo je da je svečani doček za predsednika Srbije priređen ispred palate Antoneli, nakon čega je usledio tet-a-tet sastanak sa Kavelašvilijem.

Portal 1TV preneo je da su dvojica predsednika razgovarali o bliskim prijateljskim vezama između dve zemlje, kulturnoj bliskosti, zajedničkim vrednostima i savremenim geopolitičkim izazovima. Dodaje se da je razgovarano i o potrebi produbljivanja saradnje između Gruzije i Srbije u političkoj, ekonomskoj, tehnološkoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj oblasti, preneo je portal pozivajući se na saopštenje iz kabineta predsednika kavelašvilija.

Portal je naveo da je Kavelašvili istakao da zajednički kulturni identitet i složeni izazovi s kojima se suočavaju Gruzija i Srbija stvaraju čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa i podršku međusobnim pozicijama na međunarodnoj sceni, uz poseban naglasak na intenziviranu dinamiku poseta na visokom nivou između dve zemalje.

Portal 1TV rekao je i da su tokom sastanka lideri razmotrili tekuće političke procese u dve zemlje, a osvrnuli su se i na temu važnosti obezbeđivanja globalnog mira, bezbednosti i stabilnosti.

Dalje se navodi da je predsednik Gruzije naglasio da je ta zemlja, kao jedna od ključnih karika "Srednjeg koridora", zainteresovana za proširenje partnerstva s regionom Zapadnog Balkana, što će doprineti razvoju transportnih i logističkih veza između Evrope i Azije.

Portal je saopštio i da se predsednik Gruzije zahvalio predsedniku Srbije na njegovoj čvrstoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije, kao i da se nakon sastanka Vučić upisao u Knjigu počasnih gostiju palate.

Vest o poseti Vučića preneli su i Gruzijska novinska agencija (GHN), gruzijski portali IPN, GM, Pravda i mnogi drugi.

Autor: Jovana Nerić