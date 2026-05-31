Vučić uspeva ono što ni Tito nije! Ana Brnabić brutalno raskrinkala laži blokadara: Gde ćete veću " izolaciju" od uvažavanja Sija i Trampa?

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks i jednom jedinom objavom potpuno razbila teoriju opozicionih krugova o navodnoj političkoj izolaciji Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

Brnabić je reagovala povodom lične objave predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trampa, posvećene predsedniku Srbije, podsećajući istovremeno i na istorijske uspehe srpske diplomatije u Pekingu.

Ona je istakla da dokazi o ogromnom međunarodnom ugledu Srbije stižu sa najviših svetskih adresa - i sa Istoka i sa Zapada.

- Posle istorijske posete Kini, odličnih sastanaka sa predsednikom Sijem, Ordena prijateljstva, koji je najviše priznanje koje je moguće dodeliti stranom državljaninu od strane predsednika NR Kine, evo i lične objave predsednika SAD, Donalda Trampa, o predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću - poručila je Brnabić.

Predsednica parlamenta se potom direktno osvrnula na stalne optužbe i teorije blokadara koji mesecima unazad tvrde kako je Srbija politički izolovana.

- Što bi blokadari rekli Vučić je u izolaciji, steže se obruč oko njega, njegova spoljna politika je doživela krah. Pa gde ćeš veću izolaciju od ovakvog uvažavanja od predsednika SAD i predsednika Kine! Ruku na srce, Vučić uspeva ono što ni Tito nije - zaključila je Brnabić u svojoj snažnoj objavi.

Ovom porukom jasno je stavljeno do znanja da Srbija, pod vođstvom Aleksandra Vučića, vodi nikad snažniju i nezavisniju spoljnu politiku, uspevajući da balansira i održava vrhunske odnose sa ključnim globalnim silama, što je za mnoge prethodne vlasti, pa i za nekadašnju veliku Jugoslaviju, bilo potpuno nedostižno.

