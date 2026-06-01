Srbija i SAD jačaju energetsku saradnju! Ministarka Đedović Handanović u razgovoru sa američkim zvaničnikom Ejdženom o novim projektima i NIS-u! (FOTO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa američkim zvaničnikom o jačanju energetske saradnje Srbije i SAD. Tema su bili novi projekti, energetska sigurnost, diversifikacija izvora i sankcije NIS-u.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa izvršnim direktorom američkog Nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće Džerodom Ejdženom o širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru.

Tokom razgovora poseban fokus bio je na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, diversifikaciji izvora snabdevanja i razvoju moderne energetske infrastrukture.

- Sa Sjedinjenim Američkim Državama imamo sporazum o strateškoj saradnji u energetici, što je ujedno i prvi strateški sporazum izmđu naše dve zemlje koji je odličan okvir za saradnju, posebno u gasnom, hidro i sektoru obnovljivih izvora energije - navela je ministarka ma Instagramu.

Tema razgovora bile su i sankcije koje je američka kancelarija za kontrolu strane imovine uvela NIS-u.

- Zahvalila sam na odlaganjima koje smo do sada dobili i još jednom naglasila značaj koji NIS ima za naš budžet, ekonomiju i snabdevenost tržišta, samim tim i za normalno fukcionisanje građana i privrede - navela je mnistarka.

Ona je naglasila da Srbija ostaje posvećena pronalaženju održivog i dugoročnog rešenja,

- Srbija je otvorena za razgovore i svakodnevno radimo na iznalaženju dugoročnog rešenja, dok se NIS ne ukloni sa liste sankcija - poručila je ministarka.

Autor: Jovana Nerić

