'DA LI VERUJEM U BOGA? VERUJEM' Predsednik Vučić poslao snažnu poruku: Pojas presvete Bogorodice je svetinja, niko nema pravo da vređa ljude koji su ga celivali (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se novom porukom i poručio da niko nema pravo da vređa ljude koji su prethodnih dana dočekali i celivali Pojas Presvete Bogorodice.

- Pojas Presvete Bogorodice je svetinja. Niko nema pravo da vređa ljude koji su prethodnih dana dočekali i celivali Pojas Presvete Bogorodice i koji su otišli da se poklone i pomole, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom šokantnih napada blokadera na vernike Srpske pravoslavne crkve koji satima čekaju u kilometarskim redovima da se poklone svetinji.

- Da li verujem u Boga? Verujem, poručio je Vučić naglasivši da mu "ne smeta ako je neko ateista ili kad je neko agnostik".

- To su građani naše zemlje, svako ima svoje pravo, ali nemojte da vređate nas koji smo sačekali ti svetinju, kazao je Vučić.

- To za nas nije predmet, to je za nas svetinja. Ja sam ponosan na to kako su i Beograd i Srbija, i ceo region, jer dolaze ljudi da celivaju... Taj mir, to je ta nada i vera, to je ljubav...

- Naravno da delu studentsko-blokaderskog pokreta smeta to, da su oni delom građanisti ili ne znam šta sve. Ja znam da tu ima ljudi raznovrsnih uverenja i dobro je da je tako, rekao je Vučić i dodao: Ali je to svakako pristojna Srbija, to su ljudi koji su u stanju zarad vere u budućnost da pokažu koliko su iznad svih drugih - trpe žeđ, čekaju po 7-8, 10-11 sati, samo da bi mogli da dodirnu, da celivaju svetinju...

Autor: Jovana Nerić