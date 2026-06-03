Sramno! Novinar Šolakove televizije ismeva Bogorodičin pojas (FOTO)

Željko Veljković kralj autošovinizma!

Veljković je ponovo, po ko zna koji put skandalizovao javnost svojom objavom na društvenoj mreži X.

Ovog puta je novinar opozicione Nove S Željko Veljković podelio je sliku Alana Čumaka „iscelitelja na daljinu“, kako ga je prozvala RTV Revija. Tobože su svi odreda prijavljivali da su iskusili „bitna poboljšanja opšteg stanja organizma“, nakon njegove pomoći.

Poređenje ove dve stvari, kao što možemo da vidimo iz priloženog, može da smisli samo ovakav um, što je apsolutno apsurdno i krajnje neukusno.

Autor: A.A.