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JASNA PORUKA IZ BEOGRADA: Vučić ne želi predstavnike vlasti Crne Gore na dočeku i ispraćaju u Tivtu!

Izvor: Pink.rs/Borba.me, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da mu tokom sutrašnje posete Tivtu ne bude organizovan zvaničan doček niti protokolarni ispraćaj. Vučić je o ovoj odluci zvanično obavestio nadležne crnogorske institucije uoči svog dolaska na predstojeći Samit.

Predsednik Srbije nije želeo dodatno da obrazlaže ovakvu odluku. Ipak, on je jasno stavio do znanja da ne želi nikakve protokolarne aktivnosti koje bi podrazumevale prisustvo najviših državnih zvaničnika Crne Gore prilikom njegovog sletanja i odlaska iz zemlje.

Aleksandar Vučić će u Tivtu učestvovati na Samitu zajedno sa drugim regionalnim i međunarodnim zvaničnicima. Kako se saznaje, tokom njegovog boravka u Crnoj Gori očekuje se i više važnih bilateralnih susreta на marginama ovog skupa.

Autor: D.S.

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