POSEBAN NIVO SRAMOTE Starović raskrinkao Ponoša: On u svojoj mržnji prema Vučiću relativizuje pokušaj ubistva u Potočarima

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oštro je reagovao na sramnu objavu lidera pokreta "Srce" Zdravka Ponoša na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter). Starović je poručio da je opozicionar ovakvim tvrdnjama pokazao poseban nivo sramote, s obzirom na to da je u svojoj mržnji otišao toliko daleko da izvrgava ruglu situaciju u kojoj je život predsednika Srbije bio direktno ugrožen.

- Znajući manir srpske opozicije, očekivano je da će opet za sve okriviti predsednika Vučića. Ali da Zdravko Ponoš u svojoj mržnji relativizuje pokušaj ubistva u Potočarima, to je već poseban nivo sramote. Neka mu je na čast - naveo je Starović u svojoj objavi.

Podsetimo, Ponoš je ranije danas na sraman način pokušao da prokomentariše vest o Vučićevom odlasku na Samit u Tivat i odluci predsednika Srbije da odbije zvaničan doček crnogorskih vlasti. Tom prilikom je na društvenim mrežama izneo niz neistina i uvreda, pokušavajući da relativizuje i ismeje napad i pokušaj linča na Aleksandra Vučića u Srebrenici 2015. oglasivši se rečima da je predsednik "slao nenajavljenu policijsku prethodnicu pa bio hrabar".

Знајући манир српске опозиције, очекивано је да ће опет за све окривити председника Вучића. Али да Здравко Понош у својој мржњи релативизује покушај убиства у Поточарима, то је већ посебан ниво срамоте. Нека му је на част. https://t.co/aL3NdZBS2h — Nemanja Starović (@nstarovic) 03. јун 2026.

Autor: D.S.