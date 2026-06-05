Vučić zagrmeo u Tivtu: Deset ključnih poruka predsednika Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon što je stigao u Tivat na samit EU-Zapadni Balkan i poslao ključne poruke građanima, ali i vlastima u Crnoj Gori.

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić govorio je o najaktuelnijim temama. Između ostalog, pričao je o 87 Srba patriota koji su vraćeni sa aerodroma u Tivtu, o odnosima Srbije i Crne Gore, zatim o svojoj bezbednosti, ali i o vođama ozloglašenih crnogorskih klanova. Predsednik se osvrnuo i na evropski put Srbije, ali i kako je dočekan u Crnoj Gori.

Ovo je 10 najvažnijih poruka i citata koje je sinoć poslao iz Tivta.

- U avionu nije bilo nijednog kriminalca - "Od 84 putnika, bila su petorica koja su prošla kroz nekakav krivični postupak."

- Ne otimamo mi Crnu Goru, vi nama otimate Kosovo - "Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije."

- U neredima 15. marta učestvovalo 2.000 Crnogoraca - "Učestvovali su u pokušaju rušenja Ustavnog poretka."

- Crnogorska mafija ubila 135 ljudi u Beogradu - "U Beogradu je ubijeno 135 ljudi koji su došli odavde. Ja nisam rekao da su došli iz Crne Gore, jer su to kriminalci."

- Nemam račune, vile, brodove... - "Zna narod da ja nemam račune ovde, brodove, vile."

- Trudimo se da imamo najbolje odnose - "Srbija će, uprkos hibridnom ratu koji vodi deo podgoričkog establišmenta i medija, učiniti sve da popravi te odnose."

- Uhvatite ih u laži, oni nastave da lažu - "Zaborave na Jovanjicu, onda dođe druga, treća laž... Ne možete da izlazite sa činjenicama sa rekla-kazala iz novina."

- Ja se uvek osećam sigurno - "Imam vrlo profesionalno obezbeđenje, to su pripadnici 'kobri'."

- Evropska unija nam je najvažniji partner - "Srbija sama u izvozu ka zemljama Evropske unije je 57,1 odsto ukupnog Zapadnog Balkana."

- Mene su sačekali sa "Pomaže Bog, gospodine Vučiću, gospodine predsedniče" - "Slikali su sa mnom, sve je bilo potpuno lepo i potpuno normalno."

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Autor: Pink.rs