MRDIĆ: NENADIĆ I DALJE ĆUTI NA PITANJE DA LI GRADI I DA LI JE OD KRIMINALACA DOBIO NOVAC?

Prošlo je pet dana ali Mladen Nenadić, koji u Srbiji obavlja nažalost još uvek funkciju glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, ćuti, rekao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Od Nenadića se očekuje samo da objasni kakva je njegova uloga u izgradnji stambenog kompleksa u Lominoj ulici 41 – 49 u Čačku? Na toj lokaciji na kojoj se danas gradi stambeni objekat a koji od novinara čuva naoružano obezbeđenje Nenadić je imao kuću u kojoj je živeo. ”Šta će biti sa kućom” kao u kultnom filmu Maratonci tužilac Nenadić treba da odgovori javnosti. Da li gradi, sa kim gradi, ako gradi od čijih para gradi kao i da li je u gradu Čačku građevinsku dozvolu dobio tako što je pretio jednog gradskom funkcioneru da će protiv njega da pokrene postupak. Mediji imaju dokaze da Nenadić često dolazi u Čačak, da se sastaje sa investitorom ovog objekta, da viđa izvođače i da se ponaša kao gazda projekta - ističe Mrdić i dodaje:

- Nenadić treba da odgovori na pitanje odakle mu pare za ovaj objekat? Da li ih je dobio kao prijatelj mafije za čiji račun već osam godina opstruira istragu ubistva advokata Miše Ognjanovića? Ili su izvor para usluge koje čini raznim advokatima da se protiv njihovih prijatelja ne pokrenu postupci u JTOK a mešu kojima je advokat Ćalović, viđa blokadera u Čačku?

- Na kraju jedno lično pitanje za Nenadića. Pošto se kada se napijete (što se nažalost događa svaki dan) hvalite kako gradiš, da vas citiram, Muzej Mladena Nenadić u Čačku ”za koji vam je potrebno da pokrenete još par postupaka jer vam nedostaju trofeji” a za koji ćete da tražite “novac iz fondova EU namenjenih kulturi” predložiću da se izbor glavnih tužilaca uvede psihijatrijski pregled i alko test. To je najbrži način da budete smenjeni jer te testove neće proći a nećete dobiti odgovore na pitanja unapred kao kada ste birani prvi put za glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal na sramotu naše zemlje - kaže Mrdić.

Autor: A.A.