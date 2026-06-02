Mrdić: Nenadić da objasni gradi li po Čačku i kako je JTOK PRETVORIO U PREDUZIMAČKU FIRMU?

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić kaže da je zapanjen da se ni dva dana, posle šokantnih otkrića medija glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić nije oglasio kao bi demantovao ili potvrdio medijske napise da je jedan od investitora stambenog kompleksa u Čačku.

- Podsećam da glavni tužilac JTOK Nenadić, ukoliko su medijske objave tačne, nema pravo da se bavi ovakvim poslom odnosno mora da objasni poreklo para za investiranje kao i da prijavi posao i imovinu koju će steći Agenciji za borbu protiv korupcije. Posebno je zanimljivo da se utvrdi sa kojim licima je Nenadić pokrenuo svoj građevinski poduhvat odnosno ima li tu lica iz kriminalnog miljea ili lica koja su se u bilo kojoj fazi postupka nalazila pred JTOK koji on vodi. Nenadić je dužan da odgovori i na medijske navode da koristi jedan postupak pred JTOK koji je u istražnoj fazi kako bi ucenjivao najviše funkcionere grada Čačka da bi mu izdavali građevinske dozvole. Glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal nije javnosti odgovorio da li u Čačku njegove poslove prati advokat Ćalović, kandidat blokadera za gradonačelnika Čačka i kakve su njegove političke veze u Čačku - naveo je Mrdić.



Prema njegovim rečima, posebno je zanimljivo da je pod Nenadićem građevinski biznis postao uobičajen u JTOK pa osim njega već je dokazano da je tužilački pomoćnik, glavni informator Marinike Tepić iz JTOK, Rade Bajić već uhvaćen da je kao investitor izgradio više zgrada na teritoriji Beograda.

Bajić nikada nije objasnio poreklo novca za investiciju, kako je legalizovao objekat koji je delimično gradio bez dozvole, da li je koristio svoj položaj da uplaši gradske funkcionere da mu izađu u susret sa dozvolama kao i ko je sve bio uključen u njegove građevinske poduhvate. Tako je Mladen Nenadić, JTOK pretvorio u firmu gde on i njegovi pajtosi, od koji su neki nažalost tužioci, grade zgrade i bave se nelegalnom gradnjom, kriju poreklo para koje koriste za gradnju, ucenjuju svojim položajem ili kompromitujućim prijavama pojedine lokalne funkcionere da im izdaju dozvole i stiću enormnu dobit na nelegalan način. Naravno, većina tužilaca u JTOK ne učestvuje u ovim prljavim Nenadićevim radnjama ali njihovo ćutanje protiv ”mafijaškog tužioca” Mladena Nenadića dovodi ih u situaciju da budu nevoljni saučesnici i prljavim radnjama glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

- Poslednji je trenutak da Mladen Nenadić ne samo bude smenjen sa mesta glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal negi da bude uhapšen i procesuiran zbog svojih protivzakonitih i prljavih poslova koje obavlja zloupotrebljavajući funkciju na kojoj se nalazi - podvukao je Mrdić.

Autor: S.M.