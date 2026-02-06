Mrdić :Nenadić i Mandić odgovorni za likvidaciju svedoka ubistva advokata Ognjanovića neće imati gde da pobegnu!

Veliko interesovanje u javnosti izazvao je moj komentar da Mladen Nenadić neće imati gde da pobegne kao što je to učinila bivša crnogorska tužiteljka za organizovani kriminal. Mladen Nenadić je počinio više krivičnih dela zbog kojih će morati da odgovara, istakao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Kako navodi, jedno od najstrašnijih dela je skrivanje ubica advokata Miše Ognjanovića. Da budem potpuno jasan, Nenadić i Dolovac, u ovom predmetu rade direktno za Ognjanovićeve ubice a po gradu se priča i za čitav jedan kriminalni klan. Da ponovom hronologiju ovog zločina.

- Odmah posle ubistva advokata Miše Ognjanovića, pre osam godina, istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu. Tri dana posle ubistva, 31. jula 2018. godine Zagorka Dolovac uzima lično predmet iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i predaje ga u ruke Mladenu Nenadiću koji ga odnosi u TOK. Za ovaj čin nikada nije doneta odluka koja je morala da se donese po Zakonu o javnom tužilaštvu. Od tada se predmet nalazi u Nenadićevoj fici, ne sprovode se nikakve radnje sa ciljem da se sačeka da predmet zastari i da niko ne odgovara za Ognjanovićevo ubistvo. Pošle nedelje smo saznali da se neposrtedno pre ubistva pojavio svedok likvidacije Miše Ognjanovića koga je policija dovela u TOK da bi pred tužiocem Milenkom Mandićem dao izjavu. Umesto da se ovom svedoku da zaštita u TOK on je pušten iz tužilaštva i ubijen! Jasno je da je iz TOK-a javljeno Ognjanovićevim ubicama da se pojavio svedok protiv njih. Milenko Mandić, je jedan od tužilaca koji se nalazi već 21 godinu na upućivanju u TOK-u i osoba koja je desna Nenadićeva ruka spremna da uradi sve kako bi zadržao platu i privilegije. Sve za Nenadića važne predmete vodi on ili Jasmina Milanović Ganić, tužilac koja je 1999. godine dovela novinara Slavka Ćuruviju pred streljački stroj. Taj Mandić je recimo vodio slučaj ubistva Slavka Ćuruvije i nije mu palo napamet da sasluša svoju koleginicu Ganić i pita je ko joj je naredio 1999. godine da Ćuruviji oduzme pasoš i da novinara dovede pred streljački stroj kada je ubijen 11. aprila 1999. godine - kaže Mrdić i dodaje:

- Dakle, Mladen Nenadić i Milenko Mandić odgovorni su za ubistvo svedoka likvidacije advokata Miše Ognjanovića a Jasmina Milanović Ganić jer je novinara Slavka Ćuruviju dovela pred streljački stroj. O skrivanju ubica advokata Ognjanovića i opstrukciji pravde da ne govorim. Vreme odgovornosti dolazi. Zato Nenadić neće imati gde da pobegne kao ni Mandić i Jasmina Milanović. Moraće da odgovaraju za ono što su počinili.

Autor: A.A.