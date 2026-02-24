Mrdić: Da li iko u Srbiji zna o čemu je Nenadić razgovarao sa albanskim tužiocima?

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić upitao je u saopštenju da li iko u Srbiji zna zašto se Mladen Nenadić sastao sa albanskim tužiocima, a prema saznanju Informera i Vaseljenske.

- Otkriće Informer TV i portala Vaseljenska da je glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladen Nenadić boravio tajno 15. septembra u poseti tužiocima u Tirani samo potvrđuje potrebu da se donese set pravosudnih zakona jer je ovo tužilaštvo oteto i ponaša se kao država u državi - naveo je Mrdić i dodoa:



Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine podržavam saradnju našeg tužilaštva sa drugim tužilaštvima u regionu. Međutim, ta saradnja treba da bude javna i transparentna, na obostranu korist i sa njom treba da budu upoznati državni organi a pre svih Ministarstvo pravde i Ministarstvo spoljnih poslova. U slučaju tajne posete Nenadića Tirani sve je bilo suprotno. Nenadić o svojoj poseti Tirani nije obavestio domaću javnost pa tako srpski mediji, bez obzira na uređivačku politiku, nisu objavili ni slovo o njegovom boravku u Albaniji. Za razliku od srpskih medija albanski mediji su naširoko pisali o dolasku Nenadića u Albaniju koji je tamo predstavljen kao veliki prijatelj. Ne samo da domaći mediji nisu znali da je Nenadić sa tužiocima Irenom Bjeloš i Gordanom Janićijević u Albaniji nego to nije znala ni srpska država. Nenadić o svojoj poseti nije obavestio ni Ministarstvo pravde, ni Ministarstvo spoljnih polova kao ni Vladu svoje zemlje!?

- Da li iko u Srbiji zna o čemu je Nenadić razgovarao sa albanskim tužiocima? Šta su se dogovarali? Da li im je predao neku dokumentaciju onako kako je svojevremeno tužilac i Nenadićev drug iz kafane Radovan Lazić, a sve po nalogu Zagorke Dolovac, predao tužilaštvu lažne države Kosovo i Metohija podatke o Srbima koji su posle optuživani!? Zagorka Dolovac kupuje svoju poziciju i šesnaest godina opstaje na čelu srpskog tužilaštva ne samo što radi za određene kriminalne grupe kao što je slučaj sa ubistvom advokata Miše Ognjanovića gde direktno štiti ubice nego i tako što dostavlja podatke o Srbima na osnovu koga tužilaštva drugih zemalja podižu lažne optužnice - naveo je on.

Zato je usvojenim setom pravosudnih zakona predviđeno da tužilaštva međunarodnu saradnju mogu da ostvaruju samo preko Ministarstva pravde. To znači da neće biti više tajnih poseta ni Tirani a ni Hagu. To znači da će država znato za svaki međunarodni kontakt tužilaštva i moraće da da saglasnost na svaki sporazum koji potpisuju. Nema više tajnih sastanaka, nema tajnih sporazuma, nema više tajne dostave podataka na osnovu koga se hapse Srbi, nema više tajnih studijskih putovanja na kojima se tužioci vrbuju da rade za druge zemlje. Zato su Dolovac i Nenadić nervozni. I zato im smeta set pravosudnih zakona. Jer ne mogu više, po zakonu, da rade protiv svoje zemlje.

- I zato im poručujem. I Dolovac, i Nenadiću i Stamenkoviću. Ovaj set pravosudnih zakona je tek početak. Venecijanskoj komisiji ću predstaviti novi set zakona koji je zasnovan na najboljoj evropskoj praksi. I neću prestati dok ne budete u zatvoru za krivična dela koja ste počinili - naglasio je Mrdić.

Autor: S.M.