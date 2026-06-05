Dačić čestitao Franciju Matozu imenovanje za ministra unutrašnjih poslova Slovenije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je čestitku Franciju Matozu povodom imenovanja na funkciju ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Republike Slovenije, poželevši mu puno uspeha u obavljanju ove odgovorne funkcije.

- Srdačne čestitke povodom Vašeg imenovanja na funkciju ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Republike Slovenije. Očuvanje međunarodnog mira, bezbednosti i prosperiteta su prioriteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i preduslov za siguran život i dobrobit naših građana - poručio je Dačić.

Kako ističe, savremene bezbednosne pretnje poput organizovanog kriminala, terorizma i sajber kriminala nameću potrebu za intenzivnom međusobnom saradnjom policijskih službi.

- Uveravam Vas da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije biti pouzdan partner Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave Republike Slovenije u cilju efikasnijeg suprotstavljanja aktuelnim bezbednosnim izazovima. Nadam se da ćemo uskoro imati prilike da se sastanemo kako bismo razgovarali o unapređenju policijske saradnje i budućim inicijativama, te Vas ovim putem pozivam da Republika Srbija bude jedna od prvih zemalja koju ćete posetiti - navodi se u čestitki ministra Dačića.

Autor: Pink.rs