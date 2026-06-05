Petković u smederevskom selu Vučak obišao 20-članu porodicu interno raseljenih sa KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju posetio je danas u Smederevu, selu Vučak, zajedno sa gradonačelnicom Jasminom Vojinović porodicu Simijonović, interno raseljenu sa Kosova i Metohije a koja broji 20 članova i ponovio poziv svim interno raseljenima sa KiM da u nedelju, 7. juna izađu na izbore i svoj glas daju Srpskoj listi.

Dva brata morala su pre više od 25 godina da napuste AP Kosovo i Metohiju i rodno Batuse, ali i dalje posećuju rodni kraj, dok treći brat i ćerka i dalje žive na prostoru centralnog Kosova i Metohije.

Petković je istakao da će članovi porodice Simijonović već danas krenuti u AP KiM kako bi glasali na izborima u nedelju 7. juna i na njima podržali Srpsku listu.

"Danas se nalazimo u selu Vučak, u opštini Smederevo, gde sam posetio jednu divnu, mnogoljudnu porodicu Simionović, u kojoj je čak 11 unučadi. Dakle, reč je o ljudima koji su interno raseljena lica i koji su svoje mesto pod suncem pronašli u ovom divnom mestu. S nama je i baka Divna, koja je pravi primer jedne hrabre žene koja brine o svojoj porodici i o svojim unučićima", rekao je Petković.

Pozvao je sve interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, kojih ima dosta u opštini Smederevo, a poseduju prištinska dokumenta, da se odazovu pozivu države i u nedelju odu na Kosovo i Metohiju i glasaju za Srpsku listu.

"To nam je od posebnog značaja da bismo mogli da nastavimo da čuvamo naše institucije školstva, zdravstva, naš univerzitet, da možemo i dalje da obezbeđujemo plate, penzije i sva socijalna davanja za srpski narod na Kosovu i Metohiji", naveo je Petković.

Istakao je da i zvanični Beograd, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, podržava Srpsku listu i daje joj punu podršku, jer je, kako je naveo, ta stranka jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"I pobeda Srpske liste i osvajanje svih 10 zagarantovanih mesta u prištinskom parlamentu je znak pobede srpskog naroda, opstanka i ostanka naših ljudi na vekovnim ognjištima", naglasio je Petković.

Izrazio je zahvalnost gradonačelnici Smedereva, koja uvek, kako je naveo, izlazi u susret i pomaže kada je reč o srpskom narodu sa prostora Kosova i Metohije.

"Zahvalio bih se i Gradskom odboru Srpske napredne stranke, jer preko naših opština i preko upravo gradskih odbora stupamo u kontakt sa našim ljudima i na taj način pozivamo sve kako bi izašli na izbore i dali punu podršku Srpskoj listi", rekao je Petković.

Divna Simijonović (71) zahvalila je Petkoviću i rukovodstvu Srbije na podršci.

"Pozivam sva raseljena lica sa KiM da izađu da glasaju da opstanemo na KiM. Hvala i predsedniku Vučiću što nas podržava i pruža nam sve na KiM. Da pobedi Srpska lista", poručila je ona.

Autor: S.M.