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Mali: Rebalans budžeta u sepetembru ili oktobru, realizacija projekata po planu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /ANA PAUNKOVIĆ ||

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se rebalans budžeta i ove godine očekuje tokom septembra ili oktobra kako bi se preraspodelio višak novac tamo gde su sredstva najpotrebnija i istakao da se svi projekti u Srbiji za sada odvijaju po planu uprkos krizi u svetu.

"Mi sada imamo četiri, pet meseci iza nas. Imamo još četiri meseca da vidimo kakvi će biti rezultati, da vidimo ako ostvarimo višak novca gde i kako ćemo ga raspodeliti, ali to već građani znaju. Dakle, uvek radimo tako da ukoliko imamo višak novca, idemo prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, koji imaju najniža primanja ili ka nekim novim investicijama koje dodatno unapređuju kvalitet života građana Srbije", rekao je Mali za Tanjug.

Mali ističe da u tom smislu neće biti iznenađenja za građane, kao i da će država poštovati sva pravila i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, kako bi se održala makroekonomska stabilnost s jedne strane i istovremeno obezbedio ubrzani razvoj domaće ekonomije.

Mali dodaje i da realizacija svih projekata za sada ide po planu.

"Nijedan projekat nismo zaustavili uprkos krizi, čak nam i naplata budžetskih prihoda ide više od planiranog, u smislu PDV-a. Ekonomska aktivnost nije stala, dakle i dalje se trguje i dalje se radi naplata PDV-a, negde oko 22 milijardi, više od plana", rekao je Mali Tanjugu.

Autor: Jovana Nerić

#Siniša Mali

#projekti

#rbalans budžeta

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