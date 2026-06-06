Elek: Očekujem veću izlaznost nego u februaru i decembru,narod razume težinu trenutka

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je da očekuje veću izlaznost Srba na sutrašnjim izborima u AP Kosovo i Metohija u odnosu na prethodne izbore u februaru i decembru, i pozvao građane da glasaju za Srpsku listu jer je samo masovna podrška, kako je naveo, najbolji način da se spreči prekrajanje izborne volje.

Elek je izrazio očekivanje da SL na sutrašnjim izborima osvoji svih deset mandata i da je to jedini način da se sačuva politička snaga srpskog naroda u Prištini.

Na pitanje da li se može očekivati "krađa" jednog od mandata, Elek je rekao da nas iskustvo uči da je to moguće i pozvao građane da izađu na izbore u što većem broju, jer je masovna podrška najbolji način da se spreči prekrajanje izborne volje.

Komentarišući pritiske Prištine na srpske predstavnike uoči izbora, što je uključivalo i privođenje aktiviste iz Ugljara, kao i privođenje i puštanje opštinskih čelnika iz Mitrovice, Elek je rekao da to pokazuje da je nervoza prištinskog režima sve vidljivija.

"Privođenje Aleksandra Trajkovića, ali i legalno izabranih čelnika opštine Severna Mitrovica Milana Radojevića i Ivana Zaporošca, koji zastupaju interese srpskog naroda, slikovit je primer kako Priština gazi sve propise kako bi udarila na Srbe. Misle da će represijom zaplašiti naš narod. Njihova opsesija u ovoj kampanji bile su opštine na severu KiM, ali i srpske sredine i ugledni ljudi sa centralnog Kosova", naveo je on za Politiku.

Predsednik SL je istakao da je Kurtijev režim već pokazao da mu je cilj slabljenje srpskih institucija, posebno zdravstva i prosvete.

"To je pokušao i 15. marta, ali je to diplomatijom našeg državnog vrha, nas u Srpskoj listi, i uz pomoć međunarodne zajednice osujećeno. Sa druge strane je Rašić, podsetiću, dva dana pre hapšenja, na sednici Kurtijeve vlade, čiji je deo, javno pozvao da režim u Prištini reaguje i svojom politikom direktno doveo kosovsku policiju u srpske obrazovne i zdravstvene ustanove, a naše lekare i profesore u pritvore", naveo je Elek.

Elek je podsetio da su ovo treći izbori koje je Priština raspisala, i naveo da je Rašić svojom politikom direktno doveo tzv. kosovsku policiju u srpske zdravstvene i obrazovne institucije, kao i da je glas za SL zato glas za Srbiju.

"Lično očekujem veću izlaznost nego u februaru i decembru, jer narod dobro razume težinu trenutka, a naš narod je pokazao da je najjedinstveniji kad je najteže", istakao je on.

Govoreći o mogućnosti za formiranje Zajednice srpskih opština, on je rekao da nada mora da postoji jer bez ZSO nema ni normalnog života Srba na KiM, ni poverenja ni stabilnosti.

"Zajednica srskih opština nije ničiji hir, već obaveza iz Briselskog sporazuma a potreba srpskog naroda. Priština godinama traži izgovore, a tehnički mandat je samo jedan u nizu.Međunarodna zajednica mora da prestane da prihvata izgovore i da konačno insistira na sprovođenju potpisanog", rekao je Elek.

On je poručio glasačima da sutra izađu na izbore, glasaju i pokažu jedinstvo.

"Ne smemo da dozvolimo da drugi odlučuju umesto nas. Glas za Srpsku listu je glas za opstanak, za Srbiju, za naše škole, bolnice i budućnost na Kosovu i Metohiji. Glas za srpsku listu pod brojem 119 je glas protiv svih onih koji služe Kurtiju i koji su protiv interesa našeg naroda", zaključio je Elek.

Autor: Jovana Nerić