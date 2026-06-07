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HRVATSKI MEDIJI PONOVO POSTAVLJAJU USLOVE SRBIJI: Traže 'katarzu' i priznanje agresije kao put ka EU

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić, Tanjugn AP/Lana Slivar Dominić ||

U tekstu koji je objavio hrvatski dnevni list Večernji list ponovo su izneti stavovi da Srbija, pre eventualnog napretka ka članstvu u Evropskoj uniji, treba da prihvati određena tumačenja ratnih događaja iz devedesetih godina.

Autor teksta navodi da Hrvatska ne bi smela „bezuslovno da propusti ovakvu Srbiju u EU“, uz ocenu da je za Zagreb najvažnije da Beograd prizna da je, kako tvrdi, „imperijalna Srbija bila agresor koji je napao druge narode“.

U tekstu se ističe da Srbija, prema stavu autora, mora da prođe kroz svojevrsnu „katarzu“, pri čemu se kao jedan od mogućih načina pominje prebacivanje odgovornosti na režim Slobodana Miloševića.

Povod za ovakve poruke bio je samit o Zapadnom Balkanu održan u Crnoj Gori, na kojem je hrvatski premijer Andrej Plenković govorio o uslovima koje pojedine države regiona moraju da ispune na putu ka Evropskoj uniji.

Autor navodi da Hrvatska sada prvi put ima priliku da postavlja uslove drugim državama kandidatima za članstvo, podsećajući na period kada je i sama prolazila kroz pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

Tekst je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici komentarisali poruke koje dolaze iz Hrvatske, ali i odnos prema evropskim integracijama država regiona.

Autor: D.S.

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