EXPO 2027 je jedan od najvažnijih događaja u 21. veku u Srbiji.
Čak ni blokaderski tabloid Danas nije mogao to da sakrije, pa je u štampanom izdanju, u rubrici „Pitanje i odgovor“, postavio pitanje koje je u fokus stavilo upravo ovaj podatak.
08. јун 2026.
Jedno od pitanja je bilo:
"Kako komentarišete to što je broj prijavljenih učesnika EXPO u Beogradu znatno premašio broj učesnika prethodne izložbe?"
Blokaderske perjanice nisu krile zajedljivost i mržnju prema uspesima Srbije, ali čak i oni su priznali da su to činjenice.
Autor: D.S.