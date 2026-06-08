AKTUELNO

Politika

Blokaderski Danas priznao: Ovo će biti najuspešniji EXPO u istoriji!

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

EXPO 2027 je jedan od najvažnijih događaja u 21. veku u Srbiji.

Čak ni blokaderski tabloid Danas nije mogao to da sakrije, pa je u štampanom izdanju, u rubrici „Pitanje i odgovor“, postavio pitanje koje je u fokus stavilo upravo ovaj podatak.

Jedno od pitanja je bilo:

"Kako komentarišete to što je broj prijavljenih učesnika EXPO u Beogradu znatno premašio broj učesnika prethodne izložbe?"

Blokaderske perjanice nisu krile zajedljivost i mržnju prema uspesima Srbije, ali čak i oni su priznali da su to činjenice.

Autor: D.S.

#Danas

#Expo

#Politika

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Fudbal

RONALDINJO PROMOTER EXPO 2027 BEOGRAD! Čuveni fudbaler poslao posebnu poruku predsedniku Vučiću (VIDEO)

Politika

SRBIJA KORAČA KRUPNIM KORACIMA! Ministar Mali: Vredno radimo, naš EXPO će biti sa najvećim brojem zemalja učesnica ikad (VIDEO)

Društvo

SRBIJA I 'EXPO' PREDSTAVLJENI NA SAJMU 'IMEX 2026' U FRANKFURTU! Labović: Izuzetno značajno za promociju naše zemlje

Politika

'DANAS SMO NAPRAVILI VAŽAN KORAK KA EXPO 2027' Mali: Beograd će biti centar sveta, a Srbija domaćin za pamćenje

Politika

'POBEDIĆE SRBIJA, I DANAS I UVEK' Vučić obišao gradilište EXPO 2027, pa poslao snažnu poruku (VIDEO)

Svet

SUSRET U PEKINGU KOJI MOŽE DA PROMENI SVET: Tramp i Si kroje globalnu ekonomiju, energetsku stabilnost i međunarodne odnose