Blokaderski Danas priznao: Ovo će biti najuspešniji EXPO u istoriji!

EXPO 2027 je jedan od najvažnijih događaja u 21. veku u Srbiji.

Čak ni blokaderski tabloid Danas nije mogao to da sakrije, pa je u štampanom izdanju, u rubrici „Pitanje i odgovor“, postavio pitanje koje je u fokus stavilo upravo ovaj podatak.

Jedno od pitanja je bilo:

"Kako komentarišete to što je broj prijavljenih učesnika EXPO u Beogradu znatno premašio broj učesnika prethodne izložbe?"

Blokaderske perjanice nisu krile zajedljivost i mržnju prema uspesima Srbije, ali čak i oni su priznali da su to činjenice.

Autor: D.S.