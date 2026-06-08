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PUT KAO PISTA, ŠKODA KLIZI, JOŠ KAD STIGNE 'KARAĐORĐE'...Lider SNS Vučević seo za volan, pa pravac Topola: Milina je putovati (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević u videu koji je objavio na Instagramu istakao je da je sada milina putovati po Srbiji, jer su putevi kao piste, a još će, kako je rekao, biti bolje kad se izgradi auto-put "Karađorđe".

-Po dobrim putevima u Škodi uz poštovanje propisa putujem kroz našu prelepu Srbiju. Ograničenje se poštuje gde god je to moguće, kada se ne poštuje plati se kazna. Mali je motor, dobro su namestili, 1.5 litara, sa 150 konja, benzin. Ovo je sada milina putovati. Pravo rešenje će biti sa izgradnjom auto-puta Karađorđe. Krenuli smo u Topolu, Šumadiju, imamo veliki skup, veliki događaj. Verujem da će biti lepo, kao i uvek što mi je bilo u Topoli kada sam dolazio - rekao je Vučević.

Autor: S.M.

#Miloš Vučevič

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