Opozicija blokaderima predmet podsmeha: Ako pređu cenzus na sledećim izborima, to će im biti kruna uspeha

"Studenti" su u totalnom ratu protiv opozicije, a cenzus na izborima za mnoge nedosanjan san, pišu mediji. Na mreži Iks u toku su nagađanja hoće li uspeti da ga pređu, ili će definitivno u političku penziju i na smetlište istorije.

"Ako opozicija pređe cenzus na sledećim izborima, to će im biti kruna uspeha za ovih 14 godina. Moguće i jedini...", pišu blokaderi, prenose mediji.

Ako opozicija pređe cenzus na sledećim izborima, to će im biti kruna uspeha za ovih 14 godina.



Moguće i jedini... — Dejo (@samodejo01) 08. јун 2026.

Vlast nisu uspeli da osvoje, ali su sada postali predmet podsmeha dojučerašnjih saboraca.

Autor: A.A.