AKTUELNO

Politika

Opozicija blokaderima predmet podsmeha: Ako pređu cenzus na sledećim izborima, to će im biti kruna uspeha

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

"Studenti" su u totalnom ratu protiv opozicije, a cenzus na izborima za mnoge nedosanjan san, pišu mediji. Na mreži Iks u toku su nagađanja hoće li uspeti da ga pređu, ili će definitivno u političku penziju i na smetlište istorije.

"Ako opozicija pređe cenzus na sledećim izborima, to će im biti kruna uspeha za ovih 14 godina. Moguće i jedini...", pišu blokaderi, prenose mediji.

Vlast nisu uspeli da osvoje, ali su sada postali predmet podsmeha dojučerašnjih saboraca.

Autor: A.A.

#Studenti

#cenzus

#opozirica

POVEZANE VESTI

Politika

Čanak najavio Vučićevu pobedu na izborima - Poručio blokaderima: Nespremni su, lista im je mačka u džaku (VIDEO)

Zadruga

Drama se nastavlja: Aneli proterala Luku iz kreveta, on uveren da će jedan razgovor rešiti sve (VIDEO)

Politika

Blokaderi žele 'nova lica', a onda... Kako je Veroljub Dugalić dospeo na 'studentsku' listu?

Politika

BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA, SEVAJU VARNICE! Ne mogu da se dogovore oko fotelje, svi bi da vode studente

Politika

Nataša Kandić čvrsto uz separatiste!

Svet

SVE JE VEĆ UNAPRED POZNATO! Lukašeno sutra na izborima u Belorusiji osvaja SEDMI mandat - Opozicija je ili u ZATVORU ili u egzilu!