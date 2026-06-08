ODGOVORNA POLITIKA USMERENA NA SOCIJALNU SIGURNOST, SOLIDARNOST I BRIGU: Ministarka Stamenkovski se sastala sa premijerom Macutom

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicom Đurđević Stamenkovski o prioritetima u oblasti socijalne zaštite.

Premijer Macut i ministarka Đurđević Stamenkovski razgovarali su o unapređenju sistema socijalne zaštite, podršci osobama sa invaliditetom i aktivnostima neophodnim za donošenje zakona o roditelju-negovatelju.

Istakli su važnost daljeg ulaganja u ustanove socijalne zaštite, kao i koordinisanog rada svih nadležnih institucija sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana.

Na sastanku je ocenjeno da će Vlada Srbije nastaviti da sprovodi odgovorne politike usmerene na socijalnu sigurnost, solidarnost i brigu o najosetljivijim kategorijama stanovništva.

Autor: A.A.