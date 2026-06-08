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Kokanović u Mostaru: Gde god da žive, naši ljudi moraju da znaju da nisu sami (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/kokanovic.vlada ||

Posetu Mostaru i Srbima u ovom delu Federacije BiH započeo sam obilaskom Saborne crkve Svete Trojice i Crkve Rođenja Presvete Bogorodice – svetinja koje čuvaju identitet, veru i istorijsko pamćenje našeg naroda, izjavio je direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović.

- Zajedno sa generalnim konzulom Republike Srbije u Mostaru, Vasom Gujićem, razgovarao sam sa starešinama Hramova o položaju Srba u Federaciji BiH, izazovima sa kojima se suočavaju i načinima na koje Srbija može još snažnije da podrži naš narod u ovom kraju - objavio je Kokanović na Instagramu i dodao:

Gde god da žive, naši ljudi moraju da znaju da nisu sami. Naša je obaveza da čuvamo jedinstvo srpskog naroda, jačamo međusobne veze i budemo prisutni tamo gde je našem narodu podrška najpotrebnija.

Autor: Pink.rs

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