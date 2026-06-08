Dačić u Slovačkoj: Uveren sam da će ova poseta dati dodatni impuls razvoju i unapređenju naših tradicionalno prijateljskih bilateralnih odnosa

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da je posetu Slovačkoj Republici započeo obilaskom kompleksa Slovakia ring, gde je u pratnji slovačkog kolege, ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka, imao priliku da vidi prezentaciju opreme i vozila policije i vatrogasno-spasilačke službe, kao i moto staze i pratećih objekata kompleksa, uključujući i testiranje vozila u terenskim uslovima.

- Posetu Slovačkoj Republici započeo sam obilaskom kompleksa “Slovakia Ring” gde sam, u pratnji slovačkog kolege, ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka, imao priliku da vidim prezentaciju opreme i vozila policije i vatrogasno-spasilačke službe, kao i moto staze i pratećih objekata kompleksa, uključujući i testiranje vozila u terenskim uslovima - napisao je Dačić na Instagramu i dodao:

Uveren sam da će ova poseta i razgovori koji nam predstoje dati dodatni impuls razvoju i sveobuhvatnom unapređenju naših tradicionalno prijateljskih bilateralnih odnosa.

Tokom posete, predviđeno je da Dačić i Eštok potpišu Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Slovačke Republike o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije.

Autor: Pink.rs