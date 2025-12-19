Istorijska poseta Migeru i Maliju: Izuzetno sam zadovoljan, razgovarali smo o potrebi da se nastavi nekadašnja politika strateškog partererstva

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozitivno je ocenio posetu Republici Niger i Republici Mali.

- U skladu sa našim tradicionalno dobrim, ali nerazvijenim odnosima organizaovao sam posetu Nigeru i Maliju sa željom da sve te relacije koje sam uspostavio kada sam bio ministar spoljnih poslova pretočim u relacije vezano za unutrašnje poslove, a i između naših država - naveo je Dačić.

Ukazao je da je reč o zemljama koje su veoma prijateljski naklonjene prema Srbiji.

- imao sam veoma dobre sastanke u Nigeru, praktično sa pola vlade. Pričali smo ne o nekim stvarima, koje se mogu ticati pojedinačnih interesa država, nego o potrebi da se nastavi nekadašnja politika strateškog partererstva koje je tadašnja Jegoslavija imala sa zemljama Afrike. Zatim sam došao ovde u Mali i imao sastanak sa ministrom sponjnih poslova i sa ministrom unutrašnjih poslova, a takođe pošto je on boravio ovde u Maliju i sa ministrom sponjnih poslova Burkine Faso - naveo je Dačić.

Kako je naveo, te tri zemlje su izuzetno blizke.

- Te tri zemlje neguju svoje oblike organizovanja, imaju svoje stavove odbrani svog suvereniteta, tereničnog integriteta, nezavisnosti, suprostavljanje ultimatumima i nametanjima od strane velikih sila - istakao je Dačić.

On je ocenoo da je ovo bila jedna istorijska poseta.

- Znači, izuzetno sam zadovoljan tim našim odnosima. Što se tiče unutrašnjih poslova, očekujemo veomo brzo da oni dođu u posetu našoj zemlji - rekao je Dačič i napomenuo da je Mali zemlja koja nikada nije priznala Kosovo, a da je Burkina-Faso zemlja koja je povukla priznannje Kosova.

- Niger je zemlja koja je u nekom predhodnom režimu priznala Kosovo i biće potrebno vreme da se radi sa njima kad je reč o tome da razumeju suštinu problema koji postoje na prostoru bivše Jegoslavije - naveo je Dačić.

Autor: S.M.