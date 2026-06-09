SASTANAK VUČIĆA I LORENSA U BEOGRADU: Potpisani novi ugovori, istorijsko prijateljstvo Srbije i Angole prelazi u ekonomski razvoj

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je dočekao predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalvesa Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna.

Zajedničko obraćanje predsednika Srbije i Angole

Obraćanje predsednika Vučića

- Nismo dovoljno zadovoljni našom ekonomskom saradnjom i možemo mnogo toga da promenimo, a današnji sporazumi koje smo danas potpisali od izuzetno značaja, poput sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, rekao je Vučić dodavši da je posebna pažnja ukazana razgovorima o poljoprivredi jer Angola ima ogromne površine pod obradivim zemljišta.Govorilo se i o investicijijama, vojnoj i transportnoj saradnji, te zdravstvenoj i saradnji u oblasti farmacije.

- Razgovarali smo i o upotrebi VI (AI) te upotrebni modernih tehologija i softvera, kazao je Vučić dodavši da je Angola čudesna zemlja a Luanda, njen glavni grad, izuzetno pozicioniran na Atlantiku te će se o turističkoj saradnji tek razgovarati a postoji i interes da se pokrene avio-linija Beograd - Luanda.

- Hvala na poštovanju koje stre ukazali Srbiji rekao je Vučić dodavši da Angola uvek može da računa na Srbiju.

Vučić je prethodno rekao da mu je izuzetna čast što je danas domaćin predsedniku Angole.

- Divili smo se junacima Angole, rekao sam predsedniku Lorensu da sam odrastao u ulici Jurija Gagarina, nedaleko od ulice Agostina Neta, pa smo još kao deca znali za njihovu borbu.

Podsetimo, predsednik Vučić je odlikovan upravo ordenom sa imenom tog borca za nezavisnost Angole.

Obraćanje predsednika Angole: Ne zaboravljamo podršku Srbije, ali prijateljstvo moramo pretočiti u ekonomiju"

Predsednik Angole Žoao Manuel Gonsalves Lorens izrazio je veliku zahvalnost na toplom dočeku u Beogradu i podsetio na istorijske veze dveju zemalja koje datiraju još iz perioda borbe za nezavisnost.

- Želeo bih da počnem tako što ću zahvaliti na prijateljskom i srdačnom načinu na koji je moja delegacija dočekana i primljena od juče, kada smo sleteli u ovaj prelepi grad. Odnosi između naših dveju zemalja, koji se temelje još iz vremena kada smo se borili sa portugalskim kolonizatorima za slobodu, traju do danas. Mi računamo na solidarnost naroda Srbije i drugih naroda iz tog vremena koji su činili bivšu Jugoslaviju, a koji su nam pomogli da naša zemlja postane nezavisna, konsoliduje svoj suverenitet i razvija se u proteklih 50 godina - istakao je Lorens.

Predsednik Angole je naglasio da ta podrška nikada neće biti zaboravljena, ali da je sada fokus na ekonomskom jačanju odnosa.

"Kada smo slavili 50. godišnjicu nezavisnosti, nismo zaboravili na podršku koju smo dobijali od naroda iz Srbije. Ovo priznanje je pretočeno u prijateljstvo koje se i dalje održava, ali mi se ne zadovoljavamo time da se zaustavimo samo na prijateljstvu. Želimo da ono bude preslikano u ekonomsku saradnju. Ta saradnja je trenutno na nivou koji je prilično ispod onog koji bismo želeli. Upravo zato je cilj naše posete da tu saradnju dalje podupremo i ojačamo potpisivanjem novih sporazuma i memoranduma o razumevanju", poručio je predsednik Angole.

Ceremonija uručenja odlikovanja

Predsednik Vučić odlikovao je predsednika Angole Ordenom Republike Srbije na lenti.

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Razmena potpisanih bilateralnih sporazuma

U toku je razmena potpisanih bilarteralnih sporazuma između dveju zemalja, u prisustvu predsednika obeju država.

Vučić i predsednik Angole okupili delegacije, evo koji ministri kroje nove istorijske ugovore!

U Palati Srbija počeo je plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole koji predvode predsednici Aleksandar Vučić i Žoao Manuel Gonsalves Lorens.

Na ovom važnom sastanku sa srpske strane prisutni su i ministri Adrijana Mesarović, Jagoda Lazarević, Marko Đurić, Bratislav Gašić, Sara Pavkov, Dragan Glamočić, Boris Bratina, Aleksandra Sofronijević, kao i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Prethodno je održan tete-a-tete sastanak u četiri oka dvojice predsednika, na kojem je Vučić poručio da se ovim otvara novo poglavlje u prijateljstvu dveju zemalja, duboko ukorenjeno u nasleđu Pokreta nesvrstanih.

Tet-a-tet razgovor dvojice predsednika

Nakon svečanog dočeka usledio je tet-a-tet razgovor predsednika Srbije i predsednika Angole.

Svečani doček ispred Palate Srbija

9.30 - Uz intoniranje himni obeju država, crveni tepih i počasnu smotru Garde Vojske Srbije, predsednik Vučić je dočekao predsednika Angole.

Posle svečanog dočeka usledilo je upoznavanje dvojice predsednika sa članovima delegacija obeju država.

Nakon toga će, u 9.45 časova, uslediti razgovor predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Angole.

U 10.15 časova počeće plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole, a za 11 časova planirana je razmena bilateralnih dokumenata.

Ceremonija uručenja ordenja uslediće u 11.05 časova, kada će Orden Republike Srbije na lenti biti uručen predsedniku Republike Angole, a Orden Agostino Neto predsedniku Republike Srbije.

U 11.15 časova uslediće izjave za medije dvojice predsednika posle čega u 11.35 časova počinje Okrugli sto pod nazivom ''Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje''.

Predsednik Angole Žoao Manuel Gonsalves Lorens stigao je u Beograd juče, a na beogradskom aerodromu dočekao ga je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Predsednika Angole dočekao šef diplomatije Đurić

Predsednika Angole dočekao je na beogradskom aerodromu ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić.

Šef srpske diplomatije poželeo je gostu srdačnu dobrodošlicu i istakao da njegova poseta, godinu dana nakon obeležavanja 50 godina diplomatskih odnosa Srbije i Angole, predstavlja značajan korak u jačanju tradicionalnog prijateljstva i unapređenju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Dočeku predsednika Republike Angole na beogradskom aerodromu prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Luandi Miloš Perišić.

Autor: D.S.