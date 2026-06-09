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Ambasador Aleksandar Nakić dobio plaketu predsednika Narodne skupštine Slovačke Republike

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Ambasador Aleksandar Nakić je ugostio u Ambasadi Republike Srbije u Bratislavi predsednika Narodne skupštine Slovačke Republike Riharda Rašija.

Tom prilikom, predsednik Raši uručio je ambasadoru Nakiću Plaketu predsednika Narodne skupštine Slovačke Republike, ističući da je reč o istorijski prvom slučaju da se ovo priznanje dodeljuje ambasadoru.

Kako je naglasio, upravo iz tog razloga je po prvi put izrađena i posebna verzija plakete na engleskom jeziku.

Predsednik Raši je rekao da time želi da oda priznanje ličnom angažovanju ambasadora Nakića i njegovom doprinosu jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Slovačke.

Ambasador Nakić se zahvalio predsedniku Rašiju na ukazanoj časti i naveo da priznanje smatra potvrdom izuzetno dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje.

Autor: S.M.

#Aleksandar Nakić

#Bratislava

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