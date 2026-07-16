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Jačanje partnerskih odnosa: Ambasador Aleksandar Nakić u sastavu delegacije Republike Srbije tokom zvanične posete Slovačkoj

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Ambasador Aleksandar Nakić je bio deo delegacije Republike Srbije koju je predvodila ministarka privrede Adrijana Mesarović tokom današnje zvanične posete Slovačkoj Republici.

U okviru posete, ministarka Adrijana Mesarović sastala se sa potpredesdnicom Vlade i ministarkom privrede Slovačke Republike Denisom Sakovom i ministrom unutrašnjih poslova Slovačke Republike Matušom Šutajem Eštkom.

Razgovori su bili posvećeni unapređenju bilateralnih odnosa, saradnji u oblasti privrede, kao i evropskim integracijama Republike Srbije.

Tokom susreta ministarke Mesarović sa slovačkim zvaničnicima, istaknuto je da Srbiju i Slovačku povezuju tradicionalno prijateljski odnosi, zasnovani na međusobnom poštovanju, poverenju i bliskim istorijskim i kulturnim vezama.

Autor: Iva Besarabić

#Adrijana Mesarović

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