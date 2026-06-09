Frontex pohvalio saradnju sa srpskom graničnom policijom na prelazu Preševo „Bezbednost nije pojedinačna misija“

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex) je objavila post na drustvenoj mreži X sa graničnog prelaza Preševo, ističući saradnju sa srpskom graničnom policijom u borbi protiv prekograničnog kriminala, naglašavajući da je bezbednost zajednička odgovornost Srbije i Evropske unije.

“Bezbednost nije pojedinačna misija” je osnovna poruka teksta, u kome se navodi da se na graničnom prelazu Preševo u Srbiji, sve svodi na preciznost i partnerstvo. Službenici Frontexa saradjuju sa kolegama iz Srbije kako bi bili dva koraka ispred prekograničnog kriminala. Od provere autentičnosti dokumenata do rada na prvoj liniji kontrole, svaki detalj je važan.

Autor: A.A.