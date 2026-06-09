AKTUELNO

Politika

Frontex pohvalio saradnju sa srpskom graničnom policijom na prelazu Preševo „Bezbednost nije pojedinačna misija“

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Predrag Mitić ||

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex) je objavila post na drustvenoj mreži X sa graničnog prelaza Preševo, ističući saradnju sa srpskom graničnom policijom u borbi protiv prekograničnog kriminala, naglašavajući da je bezbednost zajednička odgovornost Srbije i Evropske unije.

“Bezbednost nije pojedinačna misija” je osnovna poruka teksta, u kome se navodi da se na graničnom prelazu Preševo u Srbiji, sve svodi na preciznost i partnerstvo. Službenici Frontexa saradjuju sa kolegama iz Srbije kako bi bili dva koraka ispred prekograničnog kriminala. Od provere autentičnosti dokumenata do rada na prvoj liniji kontrole, svaki detalj je važan.

Autor: A.A.

#Agencija

#frontex

#obalska i granična straža

POVEZANE VESTI

Politika

Srbija i FRONTEX potpisali Memorandum o mehanizmima za pritužbe u okviru zajedničkih akcija

Hronika

Velika zaplena na prelazu Preševo: Cigarete spakovali u bojler, pa pokušali da pređu granicu

Hronika

Dragana Sotirovski privedena na graničnom prelazu Preševo kad je pokušala da uđe u Srbiju

Svet

Potonuo brod kod poznatog grčkog ostrva: Pokrenuta istraga

Politika

Dačić sa direktorom Fronteksa potpisao sporazum koji se tiče unapređenje obrazovanja pripadnika granične policije

Društvo

NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Gužva na OVOM graničnom prelazu