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NE MOŽETE MRŽNJOM DA POBEDITE VEĆINU! Ključna poruka Vučića: U tome je suština (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga

"Ne možete mržnjom da dobijete većinu", stoji u objavi.

"Tamo 2014.godine kada smo donosili teške mere, ne lak zakon o radu, smanjenje dela penzija, smanjenje plata u javnom sektoru. I to smo morali da držimo na niskom nivou tri godine, tri godine da bismo zemlju izvukli. Za sve to vam je potrebna hrabrost, snovi, promišljanje, borba za nešto što vidite u budućnosti, a ne u jednom mandatu.


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Ne u godinu ili dve u nekakvim izborima, nego u tome kako vidite Srbiju, šta želite Srbiji, kakvom želite da je napravite. I u tome je razlika. Oni su živeli od izbora do izbora, od kombinacije do kombinacije kako ćemo da uzmemo tri poslanika ovamo ili onamo.

Kako se to ne dešava? Ne dešava se zato što to nikoga ne interesuje, jer ja danas smatram da je važan legitimitet, važno je da imaš većinu u narodu. To pokazuje razliku u željama, u snovima, u viziji Srbije. U tome je suština. Ne možete mržnjom da dobijete većinu", poručio je predsednik Vučić u jučerašnjem intervjuu na Radio Beogradu.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

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