VRAĆA SE JEZERO U FUTOŠKI PARK Gradonačelnik Mićin o mega-projektu u Srpskoj Atini! Ovo ima samo Danska, a sad ćemo i mi

O najznačajnijim projektima u Novom Sadu, njegovom oplemenjivanju i gradilištima, za Radio Beograd 1 govorio je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

Među najznačajnije projekte prvi čovek Grada ubrojao je izgradnju termoelektrane na Mišeluku.

-To je važan projekat za Novi Sad i Mišeluk. Na Mišeluku je grad prodao nekoliko parcela i razvija se čitavo naselje. U skladu sa tim neophodno je da se uradi termoelektrana koja će biti savremena. Mnogo smo ulagali u sistem daljinskog grejanja. On se zasniva na gasu, ali gledamo kako da iskoristimo geotermalnu energiju. Time ćemo u budućnosti zameniti zavisnost od gasa- rekao je Mićin i dodao da će samim tim i građani imati manje troškove.

On je sa ponosom istakao i da će naš grad uskoro imati inovativan projekat, koji u Evropi ima samo Danska.

-To je solar termal. Pravimo skladište koje će skupljati solarnu energiju tokom leta i pomoću vode iz Dunava ćemo koristiti kao bateriju i tu energiju ćemo koristiti tokom zime. Novi Sad je pionir u tome. Solar termal je u fazi projektovanja. Oba projekta su podržana od strane EBRD-a. Imali smo stručnjake koji su pripremili projekte i dobili sredstva- naveo je.

Mićin je podsetio i da su novi mostovi istorijske stvari za Srpsku Atinu.

- Trenutno gradimo dva, a uskoro ćemo i treći. Oni ne samo da će izmestiti saobraćaj iz dela Petrovaradina i Novog Sada, već i saobraćaj koji ide preko Fruške gore. Most koji će ići ka Kaću biće drugi najduži most u Srbiji i najduži tunel u Srbiji. Bez podrške predsednika Vučića i republičke vlade ovi projekti ne bi mogli da budu izvedeni- podvukao je gradonačelnik.

On se dotakao i oplemenjivanja i sređivanja Futoškog parka, koje je u toku, i najavio vraćanje nekadašnjeg jezerceta.

-Mi ćemo vratiti jezerce u park. Imaćemo dodatnu zelenu oazu. Voleo bih da veće parkove zatvorimo noću i postavimo video nadzor, da ne bi bilo devastiranja- naglasio je.

Ističe i da su jaslene grupe u vrtićima popunjene do poslednjeg mesta, posebno u prigradskim mestima, zbog čega se intenzivno radi na proširenju kapaciteta predškolskih ustanova.

-U Jugovićevu se gradi novi vrtić, dok je završetak nove osnovne škole u ovom naselju u završnoj fazi- zaključio je.

Autor: S.M.